Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Influencers nas escolas. Para quando novas regras?

Explicador Renascença

Influencers nas escolas. Para quando novas regras?

13 mar, 2026 • André Rodrigues


Criadores que produzem conteúdo sexual online tiveram contacto com alunos em cerca de 80 estabelecimentos de ensino.

Há influencers associados a conteúdos sexuais chamados para atividades nas escolas.

De acordo com uma investigação iniciada pelo jornal "Público", estes criadores de conteúdo online tiveram contacto com alunos em cerca de 80 estabelecimentos de ensino.

O caso levou as entidades competentes a pedir responsabilidades aos diretores.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é que está em causa?

É a polémica relacionada com a entrada de Gonçalo Maya e Zezinho, são dois influenciadores associados a conteúdos pornográficos e misóginos em várias escolas portuguesas.

Ambos participaram em campanhas de associações de estudantes nos dois últimos anos letivos.

Muitas dessas ações foram gravadas e publicadas através das redes sociais.

Há conteúdo sexualizado explícito envolvendo alunos?

Não há nada que descreva prática de atos sexuais ou exibição de pornografia dentro das escolas.

Aqui o explícito tem a ver sobretudo com comportamentos e linguagem imprópria em recintos escolares.

E também com o histórico de conteúdos sexualizados promovidos por estes influenciadores nas redes sociais.

O que é que se passou em concreto?

Um desses comportamentos inadequados aconteceu numa escola em Oeiras: uma das atuações teve de ser interrompida por um funcionário, depois do influenciador em causa ter tirado a camisola e ter utilizado linguagem imprópria; num outro caso, foram utilizadas músicas com letra sexualmente explícita em contexto escolar.

Há também situações em que foram divulgadas imagens de alunos nas redes sociais destes influenciadores, o que reforça a preocupação com a proteção de dados e de imagem dos alunos.

Como é que estes influenciadores entram nas escolas?

Sobretudo em ações de campanha das associações de estudantes. Estes influenciadores fizeram aparições rápidas, animações ou atuações pagas. Isto apesar dos conteúdos e da imagem pública de alguns desses criadores de conteúdo nada terem a ver com a missão educativa.

Em situações como estas, mesmo quando o convite parte das associações de estudantes, a decisão final cabe às direções, que devem avaliar se as atividades propostas se adequam ao projeto educativo e às idades dos alunos.

O que é que falhou?

Ausência de critérios operacionais claros. A lei e a prática dão autonomia às direções escolares para controlar quem entra e para garantir que as atividades respeitam a missão educativa. Ou seja, há responsabilidade, mas não há critérios uniformes de validação.

Portanto, neste caso, o que falhou foi o escrutínio por parte dos diretores, porque não houve uma verificação prévia do histórico e do enquadramento dos influenciadores convidados.

Há casos em que as direções dizem que não receberam queixas e trataram os episódios como isolados, sem medidas adicionais. Por isso é que os diretores de agrupamentos de escolas públicas pede que sejam criadas regras claras e de âmbito nacional para o acesso de pessoas externas às escolas, de modo a evitar casos como este.

Quando vamos ter essas regras?

Para já, a Inspeção-Geral de Educação e Ciência abriu inquéritos a dois diretores citados nas notícias e o Ministério da Educação anunciou um grupo de trabalho para produzir orientações. Também o Conselho das Escolas já veio reforçar o apelo à responsabilidade dos diretores.

Entretanto, o Ministério da Educação já se comprometeu a divulgar orientações até ao final do mês e não exclui alargar os inquéritos, depois de analisar as respostas das escolas.

O caso está também a ter ecos no Parlamento. O Livre já pediu uma audição urgente do ministro da Educação.

PS e Bloco de Esquerda fizeram perguntas e pedidos de esclarecimento, mas, por agora, sem requerer a presença de Fernando Alexandre.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Posse de bola sem perigo e Ronaldo apagado. Por que é que Portugal jogou mal?
18 jun, 2026

Posse de bola sem perigo e Ronaldo apagado. Por que é que Portugal jogou mal?

Das malas de cabine aos reembolsos. O que pode mudar até ao final do ano?
16 jun, 2026

Das malas de cabine aos reembolsos. O que pode mudar até ao final do ano?

Por que é que os jovens evitam notícias?
16 jun, 2026

Por que é que os jovens evitam notícias?

Nos bastidores dos exames nacionais. O que sabemos?
15 jun, 2026

Nos bastidores dos exames nacionais. O que sabemos?

Quais são os crimes de que a mulher de Pedro Sánchez é suspeita?
15 jun, 2026

Quais são os crimes de que a mulher de Pedro Sánchez é suspeita?

A Câmara de Lisboa quer aumentar o preço das refeições escolares?
12 jun, 2026

A Câmara de Lisboa quer aumentar o preço das refeições escolares?

Quanto vai aumentar a prestação da casa com a subida da taxa de juro do BCE?
12 jun, 2026

Quanto vai aumentar a prestação da casa com a subida da taxa de juro do BCE?

Como é que uma menina de 12 anos pediu ajuda ao 112 sem levantar suspeitas?
11 jun, 2026

Como é que uma menina de 12 anos pediu ajuda ao 112 sem levantar suspeitas?

Bilhetes a cinco milhões de euros para o Mundial? Como assim?
11 jun, 2026

Bilhetes a cinco milhões de euros para o Mundial? Como assim?

Drogas combinadas e mais potentes. A Europa está a enfrentar uma nova crise?
09 jun, 2026

Drogas combinadas e mais potentes. A Europa está a enfrentar uma nova crise?

Política de imigração dos EUA pode colocar em risco o Mundial?
09 jun, 2026

Política de imigração dos EUA pode colocar em risco o Mundial?

Como vai funcionar a centralização dos direitos televisivos do futebol?
08 jun, 2026

Como vai funcionar a centralização dos direitos televisivos do futebol?

Posso tirar o cartão de cidadão durante a greve dos registos e notariado?
08 jun, 2026

Posso tirar o cartão de cidadão durante a greve dos registos e notariado?

Carta de Zelensky a Putin pode ser o fim da guerra na Ucrânia?
05 jun, 2026

Carta de Zelensky a Putin pode ser o fim da guerra na Ucrânia?

Portugal no Conselho de Segurança da ONU. O que muda e quais as vantagens?
03 jun, 2026

Portugal no Conselho de Segurança da ONU. O que muda e quais as vantagens?

Pacote laboral tem mais impacto no setor privado do que no público?
03 jun, 2026

Pacote laboral tem mais impacto no setor privado do que no público?

Ricardo Salgado foi condenado a 13 anos de prisão. Porque é que a pena foi suspensa?
02 jun, 2026

Ricardo Salgado foi condenado a 13 anos de prisão. Porque é que a pena foi suspensa?

​Amanhã é dia de greve geral. Afinal, como vai ser?
02 jun, 2026

​Amanhã é dia de greve geral. Afinal, como vai ser?

Como vivem, estudam e crescem as crianças portuguesas?
01 jun, 2026

Como vivem, estudam e crescem as crianças portuguesas?

Quem receber a Prestação Social Única vai ser obrigado a trabalhar?
01 jun, 2026

Quem receber a Prestação Social Única vai ser obrigado a trabalhar?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.