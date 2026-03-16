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Como vai funcionar a nova urgência regional e quais são as críticas ao modelo?

Como vai funcionar a nova urgência regional e quais são as críticas ao modelo?

16 mar, 2026 • Anabela Góis


No Explicador Renascença desta segunda-feira, falamos sobre o que está na origem da criação da primeira urgência regional de ginecologia e obstetrícia, o que muda para as grávidas da região e quais são as críticas ao novo modelo.

Como está a correr o primeiro dia da urgência regional em Loures?

A nova urgência regional de ginecologia e obstetrícia começou a funcionar às 9 da manhã no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Nas primeiras horas, segundo os responsáveis do hospital, o funcionamento foi calmo. Durante a manhã não chegou nenhuma grávida proveniente da área de influência do Hospital de Vila Franca de Xira.

Ainda assim, a ligação entre as duas unidades já existia na prática. Em 2023, dos cerca de 2700 partos realizados em Loures, 429 envolveram mulheres do concelho de Vila Franca de Xira.

O diretor de obstetrícia do hospital de Loures considera, por isso, que a concentração de serviços acaba por oficializar uma realidade que já acontecia e acredita que não deverá provocar um grande aumento da atividade.

Deixa de haver partos no Hospital de Vila Franca de Xira?

Não.

O que deixa de existir são as urgências de ginecologia e obstetrícia. A maternidade do Hospital de Vila Franca de Xira continua em funcionamento.

A unidade mantém os partos programados e as consultas abertas às utentes.

Que concelhos passam a ser atendidos nesta urgência regional?

A urgência regional instalada no Hospital Beatriz Ângelo passa a servir grávidas de vários municípios.

Além de Loures e Vila Franca de Xira, o serviço destina-se também a utentes de Azambuja, Arruda dos Vinhos, Alenquer e Benavente.

Como sabem as grávidas para onde devem dirigir-se?

O encaminhamento passa a ser feito através da linha SNS24.

As grávidas devem contactar primeiro esta linha telefónica, que faz a triagem clínica e indica qual o hospital para onde a utente deve ser encaminhada.

O objetivo é garantir que as mulheres chegam à unidade adequada e que os profissionais de saúde recebem doentes já referenciadas, com informação clínica conhecida.

Há profissionais e capacidade suficientes em Loures?

A administração do hospital garante que existem profissionais suficientes para assegurar o funcionamento da urgência regional.

A equipa deste primeiro dia é composta por quatro médicos e cinco enfermeiros. O hospital conta também com um reforço vindo de Vila Franca de Xira, embora para já apenas um enfermeiro.

Segundo os responsáveis, as escalas estão completas e não foi necessário recorrer a médicos tarefeiros.

Quanto à capacidade física, há limites. As camas e salas de parto são finitas. Se houver lotação esgotada, a informação será comunicada ao INEM e aos bombeiros, para que as utentes sejam encaminhadas para outras unidades hospitalares.

Porque é que o novo modelo gera críticas?

Os médicos admitem que o modelo resulta da falta de recursos humanos e defendem que permite maior previsibilidade.

Por um lado, as utentes sabem para onde devem dirigir-se. Por outro, os profissionais deixam de receber grávidas não referenciadas, sem historial clínico conhecido.

Mas sindicatos, autarcas e utentes manifestam preocupações.

Os utentes receiam que a concentração de serviços leve a um pior atendimento. Os autarcas alertam para a distância que algumas mulheres terão de percorrer, sobretudo em concelhos com poucos transportes públicos. Já os sindicatos dizem que, sem o reforço prometido de profissionais, a concentração de serviços poderá agravar os constrangimentos existentes.

O funcionamento desta urgência regional deverá ser avaliado dentro de seis meses.

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