Por que sobem os preços dos combustíveis se não compramos petróleo do Golfo?

Quais são os valores da subida dos combustíveis esta semana?

Nesta segunda-feira, 16 de março, o gasóleo vai ficar 7 cêntimos mais caro e na gasolina a subida é de 5 cêntimos.

Estes são os valores depois de aplicado o desconto no imposto sobre os combustíveis anunciado pelo governo.

Mas não comprámos petróleo do Irão. A quem é que Portugal compra petróleo?

O principal fornecedor de petróleo bruto é Brasil com 44,3% do total das importações, seguindo-se a Argélia com 17,8%.

Portugal importou 10,5 milhões de toneladas de petróleo bruto em 2024. Pagou um valor de seis mil milhões de euros, mais de 13% relativamente a 2023. São os dadaos mais recentes.

Então, se Portugal não depende do petróleo do Golfo pérsico, por que aumenta o preço dos combustíveis?

A resposta está na lei da oferta e da procura: Portugal compra ao Brasil e à Argélia, mas quem comprava ao Irão, aos países do Golfo e à Arábia Saudita, vai agora comprar a África e à América do Sul. Como há mais interessados em comprar um produto de um mesmo mercado, o preço sobe.

E neste momento pode faltar petróleo em Portugal?

Não, porque Portugal continua a comprar. Apesar dos constrangimentos, a cadeia de abastecimento não foi quebrada e Portugal continua a adquirir petróleo nos mercados habituais, apesar de estar mais caro.

Nos últimos dias, Luis Montenegro anunciou a disponibilização de 10% das reservas petrolíferas portuguesas para conter preços dos combustíveis.

Portugal associa-se assim ao acordo dos países membros da Agência Internacional de Energia que decidiram libertar no conjunto nos mercados 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas.

Já o preço do gás natural não está aumentar como o do petróleo. Porquê?

A explicação dos especialistas é que, como nos Estados Unidos existem limitações à exportação, não possibilita um volume tão elevado de procura, logo o preço não sobre tanto. A partir do momento em que um produto pode ser exportado, como é o caso do petróleo bruto, o preço tende a subir.