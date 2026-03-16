Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Por que sobem os preços dos combustíveis se não compramos petróleo do Golfo?
Ouça aqui o Explicador.

explicador Renascença

Por que sobem os preços dos combustíveis se não compramos petróleo do Golfo?

16 mar, 2026 • Sérgio Costa


O aumento do preço dos combustíveis decorre da guerra no Médio Oriente, entre Estados Unidos, Israel e o Irão, que levou ao bloqueio do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do tráfego mundial de petróleo e gás natural.

Quais são os valores da subida dos combustíveis esta semana?

Nesta segunda-feira, 16 de março, o gasóleo vai ficar 7 cêntimos mais caro e na gasolina a subida é de 5 cêntimos.

Estes são os valores depois de aplicado o desconto no imposto sobre os combustíveis anunciado pelo governo.

Mas não comprámos petróleo do Irão. A quem é que Portugal compra petróleo?

O principal fornecedor de petróleo bruto é Brasil com 44,3% do total das importações, seguindo-se a Argélia com 17,8%.

Portugal importou 10,5 milhões de toneladas de petróleo bruto em 2024. Pagou um valor de seis mil milhões de euros, mais de 13% relativamente a 2023. São os dadaos mais recentes.

Então, se Portugal não depende do petróleo do Golfo pérsico, por que aumenta o preço dos combustíveis?

A resposta está na lei da oferta e da procura: Portugal compra ao Brasil e à Argélia, mas quem comprava ao Irão, aos países do Golfo e à Arábia Saudita, vai agora comprar a África e à América do Sul. Como há mais interessados em comprar um produto de um mesmo mercado, o preço sobe.

E neste momento pode faltar petróleo em Portugal?

Não, porque Portugal continua a comprar. Apesar dos constrangimentos, a cadeia de abastecimento não foi quebrada e Portugal continua a adquirir petróleo nos mercados habituais, apesar de estar mais caro.

Nos últimos dias, Luis Montenegro anunciou a disponibilização de 10% das reservas petrolíferas portuguesas para conter preços dos combustíveis.

Portugal associa-se assim ao acordo dos países membros da Agência Internacional de Energia que decidiram libertar no conjunto nos mercados 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas.

Já o preço do gás natural não está aumentar como o do petróleo. Porquê?

A explicação dos especialistas é que, como nos Estados Unidos existem limitações à exportação, não possibilita um volume tão elevado de procura, logo o preço não sobre tanto. A partir do momento em que um produto pode ser exportado, como é o caso do petróleo bruto, o preço tende a subir.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Reforma de Mário Centeno. O que ainda falta saber?
20 mar, 2026

Reforma de Mário Centeno. O que ainda falta saber?

Novas restrições de trânsito. O que muda na vila de Sintra?
19 mar, 2026

Novas restrições de trânsito. O que muda na vila de Sintra?

Governo anuncia medidas para mitigar a subida dos preços durante crise energética. Que medidas são essas?
19 mar, 2026

Governo anuncia medidas para mitigar a subida dos preços durante crise energética. Que medidas são essas?

Surto de meningite no Reino Unido. Como é que a infeção se transmite?
18 mar, 2026

Surto de meningite no Reino Unido. Como é que a infeção se transmite?

O que significa a vitória do Sporting na Liga dos Campeões?
18 mar, 2026

O que significa a vitória do Sporting na Liga dos Campeões?

Está bloqueada a escolha do presidente do Tribunal Constitucional. Porquê?
17 mar, 2026

Está bloqueada a escolha do presidente do Tribunal Constitucional. Porquê?

Como vai funcionar a nova urgência regional e quais são as críticas ao modelo?
16 mar, 2026

Como vai funcionar a nova urgência regional e quais são as críticas ao modelo?

Depois do mau tempo, as praias vão ser recuperadas a tempo do verão?
13 mar, 2026

Depois do mau tempo, as praias vão ser recuperadas a tempo do verão?

Influencers nas escolas. Para quando novas regras?
13 mar, 2026

Influencers nas escolas. Para quando novas regras?

Governo quer mudar regras das heranças para libertar imóveis no mercado?
12 mar, 2026

Governo quer mudar regras das heranças para libertar imóveis no mercado?

Burla do falso acidente está a aumentar. Como posso evitar?
11 mar, 2026

Burla do falso acidente está a aumentar. Como posso evitar?

Países produtores de petróleo reúnem-se em Viena. O que está em causa?
11 mar, 2026

Países produtores de petróleo reúnem-se em Viena. O que está em causa?

Quais são as vantagens e desvantagens da energia nuclear?
10 mar, 2026

Quais são as vantagens e desvantagens da energia nuclear?

Por que é que falharam as negociações da lei laboral?
10 mar, 2026

Por que é que falharam as negociações da lei laboral?

Como foi o primeiro dia do Presidente Seguro?
09 mar, 2026

Como foi o primeiro dia do Presidente Seguro?

PSD quer revogar o atual modelo de autodeterminação do género?
09 mar, 2026

PSD quer revogar o atual modelo de autodeterminação do género?

O maior aumento em quatro anos. Quanto é que os combustíveis vão subir?
06 mar, 2026

O maior aumento em quatro anos. Quanto é que os combustíveis vão subir?

Portugueses repatriados do Médio Oriente vão ter de pagar a operação?
06 mar, 2026

Portugueses repatriados do Médio Oriente vão ter de pagar a operação?

Ultras no futebol. Quem são os estrangeiros que invadem os jogos portugueses?
05 mar, 2026

Ultras no futebol. Quem são os estrangeiros que invadem os jogos portugueses?

Governo prepara desconto se preços dos combustíveis subirem mais de 10 cêntimos. Porquê?
05 mar, 2026

Governo prepara desconto se preços dos combustíveis subirem mais de 10 cêntimos. Porquê?

Guerra com o Irão. Quais são os direitos dos viajantes portugueses retidos?
04 mar, 2026

Guerra com o Irão. Quais são os direitos dos viajantes portugueses retidos?

Conflito no Médio Oriente: que impacto terá nas nossas vidas? A inflação vai subir?
04 mar, 2026

Conflito no Médio Oriente: que impacto terá nas nossas vidas? A inflação vai subir?

O que está a falhar na luta contra a obesidade?
03 mar, 2026

O que está a falhar na luta contra a obesidade?

Vai ser repetido o julgamento do homem que matou duas mulheres no Centro Ismaili. Porquê?
03 mar, 2026

Vai ser repetido o julgamento do homem que matou duas mulheres no Centro Ismaili. Porquê?

Futebol ao cronómetro. Quais são as novas regras aprovadas a partir do Mundial 2026?
02 mar, 2026

Futebol ao cronómetro. Quais são as novas regras aprovadas a partir do Mundial 2026?

Ataque dos EUA e Israel ao Irão é legal?
02 mar, 2026

Ataque dos EUA e Israel ao Irão é legal?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.