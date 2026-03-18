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O que significa a vitória do Sporting na Liga dos Campeões?
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O que significa a vitória do Sporting na Liga dos Campeões?

18 mar, 2026 • Sérgio Costa


Com a passagem aos quartos de final o Sporting arrecada mais 12,5 milhões de euros. No total da temporada da Liga dos Campeões, os leões já acumularam um total de quase 80 milhões.

Foi uma noite histórica para o Sporting que conseguiu virar um resultado negativo de 3-0.

Ganhou 5-0 ao Bodo/Glimt da Noruega e está por isso nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O Explicador Renascença esclarece.

Este feito do Sporting está entre as maiores reviravoltas da prova?

Sim. Se excluirmos a Taça dos Campeões, denominação que antecedeu a atual, e se olharmos para os números, recuperação de uma desvantagem de 3 golos, esta vitória do Sporting só fica atrás do feito do Barcelona que em 2017 virou um resultado desfavorável de 4-0 para 6-1 frente ao PSG.

Em 2019, o Liverpool virou um 3-0 desfavorável para 4-0, frente ao Barcelona, e depois é necessário recuar a 2004, ano em que o FC Porto foi campeão europeu, quando o Deportivo da Corunha reverteu um 4-1 para 4-0 numa eliminatória com o AC Milan

É a primeira vez que o Sporting passa aos quartos de final?

Se pensarmos apenas na Liga dos Campeões, desde 1992, é a primeira vez que tal acontece.

Antes desta noite épica, o Sporting só tinha alcançado uma presença nos oitavos de final onde no entanto foi estrondosamente eliminado pelo Bayern de Munique num agregado de 12-1. Aquele que era o único golo do Sporting na fase a eliminar da Champions foi apontado por João Moutinho.

Se englobarmos a Taça dos Campeões, é a segunda vez que os leões chegam aos quartos de final. A primeira foi há mais de 40 anos, em 1983.

Quanto é que o Sporting ganha financeiramente?

Com a passagem aos quartos de final o Sporting arrecada mais 12,5 milhões de euros. No total da temporada da Liga dos Campeões, os leões já acumularam um total de quase 80 milhões.

É como se o Sporting vendesse novamente o Gyokreres que saiu para o Arsenal num valor que pode atingir os 76 milhões de euros.

O que significa este feito para o ranking de Portugal?

É mais um passo significativo para garantir a sexta posição do ranking o que equivale a ter três equipas portuguesa na Liga dos campeões a partir de 2027.

Uma posição garantida na passada semana com a vitória do FC Porto em Estugarda para a Liga Europa e agora reconfirmada com a vitória do Sporting. Se Porto e Braga vencerem os jogos da Liga Europa, Portugal reforça ainda mais a posição no ranking

A posição de Portugal no ranking europeu fica consolidada?

É relativo. Porquê? Porque o grau de dificuldade na Liga os Campeões é muito mais elevado e é mais difícil garantir vitórias para as equipas portuguesas, logo, mais difícil amealhar pontos.

Sporting e Benfica fizeram até ao momento, nesta época,10 jogos na Liga dos Campeões. Sporting conseguiu 6 vitórias, o Benfica apenas 3. 9 vitórias num total de 20 jogos

Na Liga Europa, Porto e Braga realizaram até ao momento 9 jogos, cada. Seis vitórias para o Porto e 5 para o Braga. 11 vitórias em 18 jogos.

Fundamental seria que os clubes portugueses que entram na Liga Conferência fizessem pontos, o que não tem acontecido. Até ao momento só o Vitória Sport Clube conseguiu ultrapassar a fase de grupos da terceira prova da UEFA, e não raras vezes há eliminações na fase preliminar.

Isto poderá traduzir a falta de competitividade do futebol português. Se esse cenário persistir, Portugal pode voltar a cair no ranking daqui a uns anos.

A receita para contrariar essa tendência será um brilharete das equipas portuguesas na Champions, o que não é frequente.

Qual é o balanço dos clubes portugueses na Liga dos Campeões?

Desde 1992 , altura em que a prova passou a ser designada como Liga dos Campeões, o FC Porto conseguiu sete qualificações para os quartos de final, e foi uma vez campeão Europeu, em 2004.

O Benfica garantiu seis presenças entre os melhores 8 e nunca passou dessa fase. O Sporting é a primeira vez que alcança este patamar.

Boavista e Braga, com menos presenças na prova, nunca passaram da fase de grupos.

[Notícia atualizada às 09h49 de 18 de março de 2026 para corrigir a resposta à penúltima pergunta e acrescentar Vitória Sport Clube]

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