Surto de meningite no Reino Unido. Como é que a infeção se transmite?

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Um surto de meningite bacteriana já fez dois mortos na última semana no condado britânico de Kent, no Reino Unido, e há outras 20 pessoas doentes, algumas em estado grave. O ministro da Saúde britânico assumiu que a situação é preocupante e revelou que esta infeção está a propagar-se numa rapidez sem precedentes. O que está a ser feito? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Até que ponto esta infeção é grave? O ritmo da propagação da doença está a preocupar as autoridades de saúde britânica, porque 10 dos 20 casos confirmados de meningite estão sob investigação. O ministro da Saúde do país admitiu que podem surgir outros. Todos os casos têm sido associados a um clube noturno de Canterbury, a cerca de 80 quilómetros de Londres, e a jovens que o frequentaram entre os dias 5 e 7 de março deste ano. A bactéria da meningite B tem-se espalhado entre alunos da Universidade de Kent e de várias escolas da região.

Os jovens infetados não são vacinados contra a doença? Essa informação não foi divulgada, mas, segundo a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido, a estirpe de meningite deste surto é do tipo B. Se se vier a confirmar, esta é uma variante para a qual as pessoas nascidas antes de 2015 não foram vacinadas. E o que é que está a ser feito? Perante o surto, estão a ser tomadas medidas profiláticas: estão a ser administrados antibióticos os estudantes da Universidade de Kent, bem como às pessoas que estiveram em contacto com os infetados. As autoridades de saúde têm apelado para que quem tenha estado no tal clube noturno, o Chemistry, naquelas datas que também faça tratamento. Em paralelo, estão a ser disponibilizadas vacinas para quem não está vacinado.

Há risco de este surto se propagar a outras regiões do país? Há sempre esse risco de se propagar mais, mas ainda é desconhecido se é elevado. Existem mais de 100 estirpes de Meningite B com diferentes capacidades de invasão e virulência e ainda se desconhece qual é a do vírus identificado em Kent. De qualquer forma, se as pessoas em período de incubação se deslocaram para outras áreas podem contagiar outras. Contudo, os especialistas consideram que a probabilidade de uma disseminação mais alargada é baixa. E como é que a infeção se transmite? As bactérias propagam-se através de contacto próximo, como beijos ou partilha de bebidas, mas também por gotículas expelidas ao tossir ou espirrar. Os sintomas são mais difíceis de identificar: podem incluir febre alta, vómitos, dor de cabeça, dores nas articulações, rigidez no pescoço e sonolência invulgar.