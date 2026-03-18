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Surto de meningite no Reino Unido. Como é que a infeção se transmite?
Ouça aqui o Explicador Renascença da tarde desta quarta-feira. Foto: PA Images/Reuters Connect

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Surto de meningite no Reino Unido. Como é que a infeção se transmite?

18 mar, 2026 • Anabela Góis


No Explicador Renascença, esclarecemos a gravidade do surto de meningite no Reino Unido, como se transmite e os cuidados a ter com a doença e até que ponto há risco de este surto se propagar a outras regiões do país.

Um surto de meningite bacteriana já fez dois mortos na última semana no condado britânico de Kent, no Reino Unido, e há outras 20 pessoas doentes, algumas em estado grave.

O ministro da Saúde britânico assumiu que a situação é preocupante e revelou que esta infeção está a propagar-se numa rapidez sem precedentes. O que está a ser feito?

O Explicador Renascença esclarece.

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Até que ponto esta infeção é grave?

O ritmo da propagação da doença está a preocupar as autoridades de saúde britânica, porque 10 dos 20 casos confirmados de meningite estão sob investigação. O ministro da Saúde do país admitiu que podem surgir outros.

Todos os casos têm sido associados a um clube noturno de Canterbury, a cerca de 80 quilómetros de Londres, e a jovens que o frequentaram entre os dias 5 e 7 de março deste ano.

A bactéria da meningite B tem-se espalhado entre alunos da Universidade de Kent e de várias escolas da região.

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Os jovens infetados não são vacinados contra a doença?

Essa informação não foi divulgada, mas, segundo a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido, a estirpe de meningite deste surto é do tipo B.

Se se vier a confirmar, esta é uma variante para a qual as pessoas nascidas antes de 2015 não foram vacinadas.

E o que é que está a ser feito?

Perante o surto, estão a ser tomadas medidas profiláticas: estão a ser administrados antibióticos os estudantes da Universidade de Kent, bem como às pessoas que estiveram em contacto com os infetados.

As autoridades de saúde têm apelado para que quem tenha estado no tal clube noturno, o Chemistry, naquelas datas que também faça tratamento.

Em paralelo, estão a ser disponibilizadas vacinas para quem não está vacinado.

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Há risco de este surto se propagar a outras regiões do país?

Há sempre esse risco de se propagar mais, mas ainda é desconhecido se é elevado.

Existem mais de 100 estirpes de Meningite B com diferentes capacidades de invasão e virulência e ainda se desconhece qual é a do vírus identificado em Kent.

De qualquer forma, se as pessoas em período de incubação se deslocaram para outras áreas podem contagiar outras.

Contudo, os especialistas consideram que a probabilidade de uma disseminação mais alargada é baixa.

E como é que a infeção se transmite?

As bactérias propagam-se através de contacto próximo, como beijos ou partilha de bebidas, mas também por gotículas expelidas ao tossir ou espirrar.

Os sintomas são mais difíceis de identificar: podem incluir febre alta, vómitos, dor de cabeça, dores nas articulações, rigidez no pescoço e sonolência invulgar.

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Quais são os cuidados a ter para quem viajar para o Reino Unido?

Em caso de viagem para o Reino Unido, em particular para o condado de Kent, devem ser evitados aglomerados de pessoas, sobretudo, em espaços fechados.

Até porque a maioria dos portugueses não recebeu a vacina, que só faz parte do Programa Nacional de Vacinação desde 2020.

No caso em concreto, os especialistas em saúde publica dizem que não se justifica uma ida à consulta do viajante, mas a vacinação é aconselhada para contextos mais complicados, por exemplo, para viagens para alguns locais de África.

Já em Portugal, a possibilidade de termos a doença é baixa porque a taxa de vacinação ronda os 96%, mas ainda assim podem existir casos pontuais e até surtos.

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