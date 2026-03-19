Novas restrições de trânsito. O que muda na vila de Sintra?
Ouça aqui o Explicador Renascença da tarde desta quinta-feira. Foto: António Pedro Santos/Lusa

19 mar, 2026 • Anabela Góis


No Explicador Renascença, esclarecemos os acessos condicionados à cidade de Sintra, a reação dos comerciantes à mudança, o estacionamento disponível e até que ponto vai se manter esta solução caso resulte.

A partir desta quinta-feira é mais complicado chegar ao centro de Sintra. Os acessos estão condicionados e os autocarros turísticos só podem parar para largar e recolher turistas.

Já quem leva carro tem de estacionar nos parques periféricos. Quais são as alterações no trânsito na cidade?

O Explicador Renascença esclarece.

Acessos condicionados à cidade de Sintra vão ser definitivos?

Ainda não se sabe até que ponto estas mudanças vão ser norma na cidade. Para já, trata-se de um teste que vai durar até dia 6 de abril, depois do período da Páscoa.

São mudanças promovidas pela autarquia e que pretendem melhorar a vida dos turistas e dos habitantes que se dizem num pesadelo diário, devido à pressão de tantos automóveis.

A ideia, no fundo, é proporcionar turismo de qualidade para quem visita e qualidade de vida a quem reside.

O que mudou para se aplicarem estas medidas?

O número de turistas que visitam Sintra tem subido a pique e todos os dias muitos milhares de pessoas passam pela vila que é Património da Humanidade.

O trânsito é um pesadelo durante todo o ano, sobretudo nos meses de verão, e faz com que viver, trabalhar ou visitar a vila seja um desafio.

E os comerciantes não ficam a perder com estas mudanças?

As opiniões dividem-se: há quem diga que os muitos visitantes que acorrem à vila não têm impacto negativo no comércio. Porém, a confusão e os difíceis acessos acabam por levar, muitas vezes, ao cancelamento de reservas nos restaurantes locais.

Outros ainda acham que o facto de o acesso passar a ser feito a pé vai levar mais gente ao comércio, mas também há quem desconfie desta nova realidade e duvide que as pessoas vão a pé ou de transporte público para o centro de Sintra.

O que vai mudar no trânsito?

A partir de agora, só é permitido o acesso ao centro histórico de Sintra por parte de viaturas autorizadas, nomeadamente de residentes e hóspedes de unidades turísticas.

Já os visitantes ocasionais terão de estacionar nos parques periféricos e depois devem utilizar um autocarro que funciona de 10 em 10 minutos.

Os autocarros turísticos vã ter um circuito entre o Arco do Ramalhão e o centro histórico, onde apenas podem largar e recolher turistas.

Há estacionamento para toda a gente?

A autarquia garante que haverá estacionamento para toda a gente. O parque do Lourel tem 543 lugares gratuitos, há mais 450 no parque norte da estação da CP da Portela e 350 junto ao edifício municipal do Urbanismo.

No total, há mais de 1.300 lugares pagos e outros tantos gratuitos. Para as pessoas com mobilidade reduzida haverá estacionamento no centro.

Quem fiscaliza tudo isto?

A Polícia Municipal, em conjunto com a GNR, instalou pontos de controlo operacional em vários locais de acesso ao centro da vila.

Junto ao Palácio Nacional há um posto de comando móvel da GNR e a Polícia Municipal vai estar ao longo dos percursos para encaminhar os automobilistas para os parques periféricos.

E se resultar?

O vereador da mobilidade admite que esta medida pode prolongar-se para além de dia 6 de abril, dependendo da avaliação que for feita.

