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Carros elétricos: são mais caros do que os a combustão?

Carros elétricos: são mais caros do que os a combustão?

20 mar, 2026 • Cristina Nascimento


No Explicador Renascença desta sexta-feira, falamos se a subida dos combustíveis pode levar mais pessoas a optar por carros elétricos e se essa escolha compensa financeiramente.

Os carros elétricos são mais caros do que os a combustão?

Quando surgiram, os carros elétricos estavam longe de ser acessíveis para a maioria dos consumidores. Eram significativamente mais caros do que os veículos a combustão. Hoje, continuam a ser, em média, mais caros do que modelos equivalentes a gasolina ou gasóleo. Ainda assim, a entrada de novas marcas no mercado reduziu essa diferença de preço. Atualmente, já é possível encontrar modelos a partir dos 17 mil euros, com autonomias entre os 200 e os 350 quilómetros.

A manutenção é mais barata?

Sim. Os veículos elétricos têm custos de manutenção muito reduzidos. Têm menos peças sujeitas a desgaste e não necessitam de mudanças de óleo, velas ou revisões frequentes. Além disso, os motores elétricos têm uma expectativa de vida superior aos motores de combustão. As baterias também apresentam maior durabilidade, com alguns fabricantes a oferecer garantias que podem chegar a um milhão de quilómetros. A exceção pode estar nos pneus, que tendem a desgastar-se mais rapidamente devido ao maior peso dos veículos.

O carregamento pode ser um problema?

Pode, sobretudo em viagens longas. Os condutores têm de planear os percursos em função da autonomia do carro e da localização dos postos de carregamento. Apesar de existir uma rede pública alargada, com mais de seis mil pontos, pode ser difícil encontrar carregadores disponíveis em zonas rurais ou pequenas localidades. Além disso, o tempo de carregamento pode prolongar significativamente a duração das viagens.

Carregar um carro elétrico é mais barato do que abastecer um carro a combustão?

Depende de onde é feito o carregamento. Quem consegue carregar em casa tem uma vantagem clara, embora numa tomada normal o processo possa demorar até 24 horas. A instalação de um carregador dedicado permite reduzir esse tempo para cerca de um quarto. Já na rede pública, existem diferentes tipos de carregamento — normal, rápido e ultrarrápido — sendo que quanto maior a velocidade, maior o custo.

Quanto custa, afinal, andar com um carro elétrico?

Segundo contas da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, um carro a gasolina custa, em média, 9,64 euros por cada 100 quilómetros, enquanto um a gasóleo custa 8,38 euros. Um veículo elétrico carregado em casa, com tarifa bi-horária, pode custar cerca de 2,12 euros para a mesma distância. No entanto, se o carregamento for feito na rede pública, o custo sobe para cerca de 8,50 euros por 100 quilómetros, aproximando-se dos valores de um carro a combustão.

Há outras vantagens económicas?

Sim. Em alguns municípios, o estacionamento para carros elétricos é gratuito ou tem descontos. É o caso de Lisboa, onde existem benefícios para estes veículos.

Vale a pena trocar para um carro elétrico?

A resposta depende dos hábitos de utilização. Para quem consegue carregar em casa e faz deslocações regulares de curta ou média distância, a poupança pode ser significativa. Já para quem depende frequentemente da rede pública ou faz viagens longas, as vantagens económicas podem ser menores.

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