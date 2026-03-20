Carros elétricos: são mais caros do que os a combustão?
20 mar, 2026 • Cristina Nascimento
No Explicador Renascença desta sexta-feira, falamos se a subida dos combustíveis pode levar mais pessoas a optar por carros elétricos e se essa escolha compensa financeiramente.
Os carros elétricos são mais caros do que os a combustão?
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