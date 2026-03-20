Reforma de Mário Centeno. O que ainda falta saber?

O Parlamento aprovou a audição do Governador do Banco de Portugal. Em causa está a aposentação de Mário Centeno ao abrigo do fundo de pensões existente no banco central.

Álvaro Santos Pereira terá de explicar aos deputados os motivos para o seu antecessor sair do Banco de Portugal com a totalidade da pensão de reforma.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é que há para saber?

A questão foi levantada há uma semana, quando se soube que Mário Centeno, de 59 anos, assinou um acordo para deixar o Banco de Portugal, onde era consultor, e passar à reforma por inteiro, isto é, com um valor equivalente ao que teria aos 65 anos.

Pouco depois, o banco central confirmou apenas que a saída foi aprovada pelo Conselho de Administração de acordo com o regime de aposentação ao abrigo do fundo de pensões, que é aplicável aos trabalhadores admitidos até março de 2009.

A reação política foi imediata: o Chega pediu a audição do governador no Parlamento para explicar este acordo.

Sabe-se qual é o valor da pensão?

Não. Embora vários órgãos de informação apontem para cerca de 10 mil euros.

Nada confirmado oficialmente pelo Banco de Portugal que limitou-se a afirmar que o acordo foi aprovado e enquadrado no fundo de pensões dos funcionários admitidos até março de 2009, mas não divulgou o valor da pensão, nem a fórmula de cálculo, nem a existência de eventuais complementos.

Nem mesmo o impacto no fundo de pensões.

Quais são as regras desse fundo de pensões?

O Banco de Portugal tem dois fundos fechados: um de benefício definido, para quem entrou até 2 de março de 2009 - que assegura pensões e Serviço de Assistência Médico-Social; e outro de contribuição definida, em vigor desde 2010.

No primeiro fundo, onde se enquadra Mário Centeno, foram reportados ativos acima de 1,6 mil milhões de euros e cobertura de 105% das responsabilidades. Há também referência a uma regra interna que permite reforma aos 60 anos com 35 de descontos, mediante acordo com o banco.

Razão pela qual a Comissão de Orçamento e Finanças solicitou a ata da decisão sobre a carreira contributiva de Mário Centeno.

O Ministério das Finanças foi consultado?

Não foi consultado e, em comunicado, esclarece que nem teria de ser, uma vez que o Banco de Portugal é uma entidade com autonomia de gestão.

Quais as perguntas a que o governador terá de responder?

Várias: Por que razão o Banco de Portugal propôs a reforma antecipada, quem propôs e com que fundamentos?; Qual o valor bruto mensal da pensão e qual a fórmula de cálculo?; Se houve penalização por antecipação da idade ou se houve algum complemento?; Que órgãos internos do Banco de Portugal analisaram o acordo?; Nos últimos anos, quantos trabalhadores passaram à reforma antes da idade legal e em que condições?

Tudo perguntas com que Álvaro Santos Pereira será, seguramente, confrontado quando for ao Parlamento dar explicações aos deputados.

Quando?

Ainda não se sabe quando é que o atual governador do Banco de Portugal vai ao Parlamento.

A marcação da data está dependente da agenda da comissão parlamentar e da disponibilidade de Álvaro Santos Pereira.