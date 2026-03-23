Aumento recorde das casas. Como está o mercado de habitação em Portugal?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

O índice de preços da habitação está a crescer nos últimos anos e em 2025 registou-se a maior subida desde que há registo, segundo um relatório divulgado esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Para além de muitos outros números que mostram que comprar casa pode ser cada vez mais difícil, como está o mercado imobiliário?

O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Quantas casas se venderam em 2025? Em 2025 atingiu-se o maior valor de sempre: venderam-se perto de 170 mil imóveis, o que representa um aumento de 8,6% face ao ano anterior, totalizando mais de 41 mil milhões de euros. Já no ano passado, os preços da habitação aumentaram quase 18% (17,6%), um novo máximo histórico da altura desde 2009, ano em que o INE começou a medir o Índice de Preços da Habitação. As famílias portuguesas dominaram o mercado, porque foram responsáveis por cerca de 87% das compras, o peso mais elevado desde 2019.

Em média, quanto custou cada casa comprada pelas famílias? Cada família teve, em média, de investir cerca de 240.500 euros para comprar uma casa, o que corresponde a um aumento de preço de quase 13% face ao ano anterior. Aliás, as famílias foram as grandes protagonistas do mercado de habitação em 2025, porque compraram perto de 149 mil casas. Isto equivale a mais 10% em relação a 2024, num total a rondar os 36 mil milhões de euros. Quais é que têm aumentado mais de preço: as casas novas ou as usadas? A subida foi mais intensa nas casas usadas: em todos os trimestres do ano passado, o aumento dos preços foi sempre superior ao das casas novas. Olhando para os gráficos do INE, podemos ver que as casas usadas ficaram quase 19% mais caras, enquanto nas novas, a subida anual de preços foi de cerca de 14%. E em que regiões se registaram maiores aumentos? As regiões onde o preço das casas subiu de forma mais expressiva foram o Alentejo e a região de Oeste e Vale do Tejo, sendo que estas zonas foram as que venderam mais casas. Este aumento de preço pode ter a ver com a lei da oferta e da procura.