Como posso poupar combustível, luz e gás?

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Entramos na quarta semana da guerra no Médio Oriente e a crise energética já começou a ter impacto na carteira de quem por cá vive. No impasse sobre possíveis negociações em curso entre os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão, o aumento do preço dos combustíveis é um dos exemplos do aumento do preço da energia. Mas quais são as melhores estratégias para poupar estes recursos afetados? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Como posso fazer render um depósito de combustível? Há uma série de conselhos que facilmente se podem pôr em prática com reflexos no consumo. É importante ter uma condução suave, ou seja, evitar acelerações e travagens bruscas, segundo o Automóvel Club de Portugal (ACP). Uma aceleração suave permite uma poupança de combustível de cerca de 10%. Quanto às travagens, o melhor é antecipar, ou seja, levantar o pé do acelerador para diminuir a velocidade quando, por exemplo, se aproxima um sinal vermelho. Este simples hábito ajuda a poupar cerca de 2% de combustível.

Qual é a velocidade considerada mais eficiente para viajar? Acima de tudo, convém não ter pé pesado no acelerador. No geral, quando se circula a uma velocidade superior a 90 quilómetros por hora, por cada dez quilómetros por hora adicionais, o carro consome entre três e 10% a mais de combustível. Caso seja elétrico, terá um gasto superior entre oito e 12%. Qual é o momento ideal para abastecer o carro? O ideal é abastecer de manhã ou à noite, porque são os momentos em que as temperaturas estão mais baixas. O combustível fica mais denso e, como se paga ao litro, compra-se mais combustível a um preço inferior. No momento de abastecer, também é importante não pressionar a pistola ao máximo, para não deixar passar vapor juntamente com o combustível. Ou seja, deve-se pressionar ligeiramente. Há outros pequenos gestos que podem fazer esticar um depósito de combustível, como por exemplo: estacionar à sombra, usar o ar condicionado com moderação e evitar muitas manobras, como a marcha-atrás que é uma das mudanças que gasta mais combustível.