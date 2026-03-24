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Como posso poupar combustível, luz e gás?

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Como posso poupar combustível, luz e gás?

24 mar, 2026 • Fátima Casanova


No Explicador Renascença, esclarecemos como se pode fazer render um depósito de combustível, a velocidade mais eficiente para viajar, o momento ideal para abastecer e até que ponto se pode poupar na fatura do gás e da eletricidade.

Entramos na quarta semana da guerra no Médio Oriente e a crise energética já começou a ter impacto na carteira de quem por cá vive.

No impasse sobre possíveis negociações em curso entre os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão, o aumento do preço dos combustíveis é um dos exemplos do aumento do preço da energia. Mas quais são as melhores estratégias para poupar estes recursos afetados?

O Explicador Renascença esclarece.

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Como posso fazer render um depósito de combustível?

Há uma série de conselhos que facilmente se podem pôr em prática com reflexos no consumo.

É importante ter uma condução suave, ou seja, evitar acelerações e travagens bruscas, segundo o Automóvel Club de Portugal (ACP). Uma aceleração suave permite uma poupança de combustível de cerca de 10%.

Quanto às travagens, o melhor é antecipar, ou seja, levantar o pé do acelerador para diminuir a velocidade quando, por exemplo, se aproxima um sinal vermelho. Este simples hábito ajuda a poupar cerca de 2% de combustível.

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Qual é a velocidade considerada mais eficiente para viajar?

Acima de tudo, convém não ter pé pesado no acelerador. No geral, quando se circula a uma velocidade superior a 90 quilómetros por hora, por cada dez quilómetros por hora adicionais, o carro consome entre três e 10% a mais de combustível.

Caso seja elétrico, terá um gasto superior entre oito e 12%.

Qual é o momento ideal para abastecer o carro?

O ideal é abastecer de manhã ou à noite, porque são os momentos em que as temperaturas estão mais baixas. O combustível fica mais denso e, como se paga ao litro, compra-se mais combustível a um preço inferior.

No momento de abastecer, também é importante não pressionar a pistola ao máximo, para não deixar passar vapor juntamente com o combustível. Ou seja, deve-se pressionar ligeiramente.

Há outros pequenos gestos que podem fazer esticar um depósito de combustível, como por exemplo: estacionar à sombra, usar o ar condicionado com moderação e evitar muitas manobras, como a marcha-atrás que é uma das mudanças que gasta mais combustível.

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E pela cozinha, o que podemos fazer para a fatura do gás não arrasar com o orçamento?

Tapar os tachos para acelerar a fervura, reduzir a intensidade da chama quando os alimentos começam a ferver e verificar se a chama está azul são alguns dos conselhos do ACP.

Caso a chama esteja amarela ou laranja significa que o bico do fogão está obstruído e a queimar mais gás do que aquele que está a utilizar.

Relembro que as famílias que beneficiam da tarifa social de eletricidade podem contar com uma ajuda a partir desta quarta-feira. Ao aderir ao programa "botija solidária", pode receber um apoio de 25 euros por garrafa nos próximos três meses.

É possível pedir a comparticipação nas juntas de freguesia.

Algum conselho para poupar eletricidade?

Desde logo, devemos desligar todos os aparelhos que ficam em stand-by.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aconselha o uso de tomadas inteligentes que desligam automaticamente vários equipamentos, a televisão, a box e a coluna de som, por exemplo. Com este gesto é possível poupar umas boas dezenas de euros por ano.

Também é aconselhável usar lâmpadas LED, porque no espaço de um ano significa uma poupança de até oito euros por lâmpada.

Para além destes conselhos práticos, é importante comparar as ofertas das diferentes empresas. A ERSE disponibiliza um simulador que pode ser uma boa ajuda para escolher um comercializador que tenha um preço mais vantajoso.

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