Declaração IRS Jovem vai passar a ser automática. Quem pode aderir e como funciona?

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A entrega das declarações referentes aos rendimentos do ano passado arranca já esta quarta-feira e o Governo decidiu alargar o IRS automático aos beneficiários do IRS jovem. O que é que isto significa e que vantagens pode ou não ter? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que vai acontecer? Os contribuintes com direito ao IRS Jovem passam a receber uma declaração pré-preenchida, em vez de serem obrigados a entregar sempre o Modelo 3 manualmente. Ou seja, quem quiser poderá sempre optar pelo preenchimento manual, mas o IRS automático promete facilitar. Tudo estará pré-definido com base nos dados de que a Autoridade Tributária já dispõe, tal como acontece com os restantes contribuintes que reúnem condições para a esta modalidade do IRS automático.

Trata-se só de uma mudança para ser mais fácil? A Renascença contactou a Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, que tem uma opinião muito favorável sobre esta mudança, afirmando ser uma medida muito positiva. Não só irá facilitar a vida de mais contribuintes, como também vai impedir que muitos jovens continuem a não assinalar o IRS Jovem na declaração que preenchiam. Quando não assinalavam essa opção acabavam por ficar excluídos dos benefícios fiscais a que teriam direito. O Estado acabava por lucrar com esta distração, que arrecadava mais impostos. A declaração pré-preenchida já está disponível no Portal das Finanças? A declaração deverá estar disponível a qualquer momento, sendo que na próxima quarta-feira tudo deverá estar pronto para que a campanha de IRS possa avançar. Por regra, essa informação fica só disponível um ou dois dias antes.