José Saramago, único português Nobel da Literatura, pode mesmo deixar de ser lido no 12º ano?

Nas últimas horas surgiu a notícia de que José Saramago, o único português Nobel da Literatura, pode deixar de ser lido no 12º ano.

Pode mesmo acontecer?

Pode, desde logo porque em causa está uma proposta de revisão das aprendizagens essenciais de Português. Trata-se de um documento do Ministério da Educação que está em consulta pública até ao dia 28 de abril.

Então, em concreto, o que prevê a proposta do ministério?

Propõe-se que a leitura da obra de Saramago passe a ser opcional e não obrigatória. Se até aqui os professores podiam optar pela leitura dos romances "Memorial do Convento" ou "O ano da Morte de Ricardo Reis" de Saramago, a proposta prevê uma terceira opção, o romance “Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde”, de Mário de Carvalho. Ou seja, Saramago pode deixar de ser lido se essa for a opção dos professores de português.

Mas o ministro da educação explicou as razões desta proposta de aumentar as opções?

Diz que a proposta é absolutamente técnica e que ainda não há uma decisão definitiva. Fernando Alexandre já foi questionado sobre se esta possibilidade cria mais desigualdades entre escolas, algo que o ministro nega sublinhando que a escolha está entre dois escritores portugueses de referência.

Então esta proposta não é pacífica?

Há alguma contestação, mas a Associação de Professores de Português fala de uma falsa questão e adianta que na maioria os professores vão continuar a apostar em Saramago. Já a Fundação Saramago defende que em vez de alargar a opção, Mário de Carvalho passe a ser também obrigatório juntamente com Saramago.