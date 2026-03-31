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O que dizem os dados sobre criminalidade em Portugal?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta terça-feira. Foto: AAPIMAGE/Reuters Connect

Explicador Renascença

O que dizem os dados sobre criminalidade em Portugal?

31 mar, 2026 • Fátima Casanova


No Explicador Renascença, esclarecemos em que ponto Portugal está ao nível da criminalidade, qual é o crime mais participado, onde são registadas mais incidências e até que ponto o crime de violência doméstica continua a aumentar no país.

Esta terça-feira foi apresentado o novo Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) que revela o nível da criminalidade em geral no país.

Que tipo de crimes são mais participados e quais as regiões com maior número de incidências?

O Explicador Renascença esclarece.

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Em que ponto Portugal está ao nível da criminalidade?

De acordo com o relatório que reúne os dados relativos a 2025, a criminalidade geral aumentou 3,1%.

As autoridades explicam este aumento com um maior reforço da fiscalização em áreas como a detenção de armas proibidas e a criminalidade rodoviária (em particular, a condução com álcool e sem habilitação legal), que aumentaram significativamente no ano passado.

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Qual é o crime mais participado? E onde?

O crime mais participado continua a ser o furto, ou seja, quando se rouba sem violência. Mais de metade desses crimes tiveram como alvo o património.

Olhando para o mapa, as maiores subidas de criminalidade geral foram registadas nos distritos de Coimbra, Leiria e Bragança. Já os Açores registaram uma diminuição.

Quais são os números de criminalidade violenta?

A criminalidade violenta e grave diminuiu ligeiramente (1,6%), graças ao distrito de Portalegre que teve uma quebra de 26% no número de crimes graves.

Por outro lado, na maioria dos distritos foi registado um aumento com destaque para Vila Real e Beja.

Que tipo de crimes graves são mais recorrentes?

Com maior expressão regista-se o roubo que representa mais de metade, isto é, cerca de 62% da criminalidade violenta verificada no ano passado.

O aumento significativo corresponde ao crime de violação, que atingiu um novo máximo da última década.

O número de mortes em contexto de violência doméstica também aumentou para um total de 27, mais cinco do que em 2024 – apesar de terem diminuído as participações junto das autoridades.

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Quantas queixas de violência doméstica foram feitas?

Ao todo foram feitas perto de 29.700 participações, sendo mais de 20 mil vítimas eram mulheres.

O crime de violência doméstica teve maior incidência nos distritos de Lisboa, Porto e Setúbal.

Qual é o crime com maior aumento?

O crime com maior aumento foi o auxílio à imigração ilegal: as participações, arguidos constituídos e detenções dispararam mais de 200%.

Também a nível da criminalidade económico-financeira, mais do que duplicaram os inquéritos iniciados e as detenções.

Algum crime diminui?

Embora ligeira, há a registar uma descida da delinquência juvenil e criminalidade em grupo. Algo que é de destacar, porque acontece pela primeira vez desde a pandemia por covid-19.

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