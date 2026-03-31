O que dizem os dados sobre criminalidade em Portugal?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Esta terça-feira foi apresentado o novo Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) que revela o nível da criminalidade em geral no país. Que tipo de crimes são mais participados e quais as regiões com maior número de incidências? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em que ponto Portugal está ao nível da criminalidade? De acordo com o relatório que reúne os dados relativos a 2025, a criminalidade geral aumentou 3,1%. As autoridades explicam este aumento com um maior reforço da fiscalização em áreas como a detenção de armas proibidas e a criminalidade rodoviária (em particular, a condução com álcool e sem habilitação legal), que aumentaram significativamente no ano passado.

Qual é o crime mais participado? E onde? O crime mais participado continua a ser o furto, ou seja, quando se rouba sem violência. Mais de metade desses crimes tiveram como alvo o património. Olhando para o mapa, as maiores subidas de criminalidade geral foram registadas nos distritos de Coimbra, Leiria e Bragança. Já os Açores registaram uma diminuição. Quais são os números de criminalidade violenta? A criminalidade violenta e grave diminuiu ligeiramente (1,6%), graças ao distrito de Portalegre que teve uma quebra de 26% no número de crimes graves. Por outro lado, na maioria dos distritos foi registado um aumento com destaque para Vila Real e Beja. Que tipo de crimes graves são mais recorrentes? Com maior expressão regista-se o roubo que representa mais de metade, isto é, cerca de 62% da criminalidade violenta verificada no ano passado. O aumento significativo corresponde ao crime de violação, que atingiu um novo máximo da última década. O número de mortes em contexto de violência doméstica também aumentou para um total de 27, mais cinco do que em 2024 – apesar de terem diminuído as participações junto das autoridades.