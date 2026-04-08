Após cessar-fogo, quando poderá o preço dos combustíveis voltar ao normal?

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O cessar-fogo entre o Irão e os Estados Unidos da América (EUA) é, para já, temporário, mas a verdade é que foi suficiente para uma descida acentuada do petróleo nos mercados internacionais. Podemos estar otimistas com esta queda dos preços? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. Até que ponto podem os preços voltar à normalidade? Ainda não há resposta, porque é preciso entender se o acordo de cessar-fogo de 15 dias vai mesmo resultar numa paz duradoura e se o Estreito de Ormuz vai mesmo ser reaberto. Nas últimas horas, este estreito voltou a ser fechado pelo Irão em protesto contra os ataques israelitas que prosseguem no Líbano. O Irão defende que o cessar-fogo abrange também o Líbano, mas o Presidente norte-americano, Donald Trump, já rejeitou este pedido.

Se o preço do petróleo desceu, quer dizer que os mercados acreditam no regresso da "paz"? Os mercados reagem hora a hora: o petróleo que na manhã desta quarta-feira chegou à casa dos 92 dólares por barril, pela tarde já se aproximava dos 95 dólares – valores abaixo do que tem estado. Para já, há expectativa para ver se o Estreito de Ormuz reabre ou não, uma vez que ainda estão cerca de 800 navios bloqueados na região. Enquanto não for normalizado o trânsito de petroleiros, os preços vão continuar muito pressionados. Os preços da gasolina e do gasóleo voltarão ao normal em breve? Em breve não será. Como disse o antigo secretário de Estado da Energia e ex-presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, o preço do barril de petróleo só representa uma parcela de 25% do custo a que os derivados do petróleo chegam às estações de serviço. É preciso ter em conta um conjunto de fatores, como os seguros que os armadores pagam para a circulação de petroleiros, a refinação, o armazenamento e a distribuição. Para além disso, junte-se à lista de despesas os impostos que pagamos na hora de abastecer o carro. Ou seja, há sinais que permitem algum otimismo, mas vai demorar algum tempo até pagarmos o mesmo que pagávamos, antes desta guerra, para abastecer o carro.