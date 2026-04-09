Embalagens vão custar mais 10 cêntimos. Como ter o dinheiro de Volta?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

A partir desta sexta-feira, entra em vigor o novo sistema de depósito e reembolso de garrafas de plástico. O "Volta" está de regresso e pretende incentivar a reciclagem. Como vai funcionar esta iniciativa? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Tenho uma série de garrafas vazias, posso levá-las esta sexta-feira? À partida não, porque essas garrafas ainda não têm o símbolo Volta – um dos requisitos deste novo sistema. Além disso, só são aceites as garrafas e as latas que tenham o código de barras legível. Têm também de estar intactas, ter tampa e não conter líquido. Por agora, o vidro vai ficar fora destas devoluções, tal como embalagens de leite ou de higiene

Mas aplica-se a qualquer tipo de garrafa? Este sistema de devolução aplica-se unicamente às garrafas de plástico e às latas até três litros. Estas passam a custar de forma generalizada, já a partir desta sexta-feira, mais 10 cêntimos. Ou seja, é um valor que pode ser recuperado se as embalagens forem colocadas em qualquer uma máquinas espalhadas pelo país. Para já, há 2.500.