Explicador Renascença
Embalagens vão custar mais 10 cêntimos. Como ter o dinheiro de Volta?
09 abr, 2026 • Ana Catarina André
No Explicador Renascença, esclarecemos se pode levar garrafas vazias antigas para o sistema de depósito, que tipo de garrafas estão incluídas na iniciativa "Volta", como é feito o pagamento e até quando é que se prevê que este sistema esteja a funcionar em pleno.
A partir desta sexta-feira, entra em vigor o novo sistema de depósito e reembolso de garrafas de plástico.
O "Volta" está de regresso e pretende incentivar a reciclagem. Como vai funcionar esta iniciativa?
O Explicador Renascença esclarece.
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Tenho uma série de garrafas vazias, posso levá-las esta sexta-feira?
À partida não, porque essas garrafas ainda não têm o símbolo Volta – um dos requisitos deste novo sistema.
Além disso, só são aceites as garrafas e as latas que tenham o código de barras legível. Têm também de estar intactas, ter tampa e não conter líquido.
Por agora, o vidro vai ficar fora destas devoluções, tal como embalagens de leite ou de higiene
Reciclagem
Volta está a chegar. Quer recuperar 10 cêntimos por cada embalagem?
As garrafas de plástico e as latas com capacidade (...)
Mas aplica-se a qualquer tipo de garrafa?
Este sistema de devolução aplica-se unicamente às garrafas de plástico e às latas até três litros.
Estas passam a custar de forma generalizada, já a partir desta sexta-feira, mais 10 cêntimos.
Ou seja, é um valor que pode ser recuperado se as embalagens forem colocadas em qualquer uma máquinas espalhadas pelo país. Para já, há 2.500.
Portugal entrou em incumprimento das metas de reciclagem de embalagens
Os portugueses separaram para reciclagem um total (...)
Como posso receber esses 10 cêntimos de volta? O pagamento é feito em dinheiro?
Para além do pagamento feito em dinheiro, os clientes podem pedir o reembolso na caixa da superfície comercial em questão, através de um talão recolhido na máquina de devolução das garrafas.
Podem também optar por um talão de desconto em compras ou pedir que o montante seja transferido para um cartão de fidelização.
Há ainda a hipótese de fazer uma transferência digital para a própria conta bancária ou fazer uma doação a uma instituição de solidariedade.
Quando é que se prevê que este sistema esteja a funcionar em pleno?
O sistema vai estar a funcionar em pleno depois de 9 de agosto.
Até lá, haverá uma fase de transição e é natural que o consumidor veja à venda produtos sem o símbolo Volta, que não serão aceites pelas máquinas.