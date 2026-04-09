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Por que é que o gasóleo está mais caro do que a gasolina, quando normalmente é o contrário?
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Por que é que o gasóleo está mais caro do que a gasolina, quando normalmente é o contrário?

09 abr, 2026 • André Rodrigues


Mais de metade do preço final dos combustíveis são impostos como o ISP, a taxa de carbono e o IVA.

O preço do petróleo parece dar sinais de abrandamento depois de praticamente um mês de subida por causa da guerra. A consequência foi a subida do preço dos combustíveis, sendo que o gasóleo tem sido o mais penalizado — está a custar mais de 2 euros por litro.

Por que razão é que agora o gasóleo está mais caro do que a gasolina, quando normalmente acontece o contrário?

Há vários fatores que explicam esse cenário. Em primeiro lugar, a Europa refina mais gasolina internamente, conseguindo responder melhor à procura, enquanto a refinação de gasóleo é insuficiente. Ou seja, dependemos muito de importações para garantir um fornecimento estável de gasóleo. Logo por esse motivo, o preço é mais vulnerável a situações de incerteza.

Mas por que motivo é que, em condições normais, o gasóleo costuma ser mais barato do que a gasolina?

Porque o preço final resulta de uma soma de fatores — mas, na maior parte dos países europeus, há dois que pesam de forma mais significativa: os impostos, que são mais elevados na gasolina, e, por outro lado, a forma como o mercado equilibra procura e refinação quando não há choques de oferta.

Então a principal explicação é mesmo os impostos?

Em muitos casos, sim. Mais de metade do preço final são impostos como o ISP, a taxa de carbono e o IVA.

Portanto, sendo comum na Europa taxar mais a gasolina do que o gasóleo, isso ajuda a manter o diesel mais barato para o consumidor. Isto, claro, até que haja alguma situação de maior incerteza.

Aí, o gasóleo é o primeiro a sentir?

Sim e é essa a razão que leva a que, nesta fase, o gasóleo esteja a subir mais do que a gasolina.

Para se ter uma ideia mais rigorosa: no espaço de um mês, a subida acumulada do gasóleo foi de 52 cêntimos. A da gasolina foi de, aproximadamente, 28 cêntimos.

Isto vai manter-se nas próximas semanas?

Depende, em primeiro lugar, do cumprimento do cessar-fogo, da reabertura do Estreito de Ormuz e da normalização das rotas de circulação de produtos petrolíferos.

No curto prazo, os preços vão seguramente manter-se voláteis. No médio e longo prazo vai depender do grau de dependência da Europa face ao gasóleo refinado proveniente de rotas mais longas. Porque, já deu para perceber, qualquer tensão numa região estratégica, qualquer agravamento no custo logístico do transporte, vai traduzir-se rapidamente numa subida exponencial do preço do gasóleo. E isso vai sentir-se no bolso dos consumidores, seja no posto de abastecimento, seja na prateleira do supermercado.

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