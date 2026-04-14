O que correu mal nas provas-ensaio?

Que provas são estas?

Como o próprio nome indica, são um ensaio, ou seja, um treino para os alunos do ensino básico terem contacto com a plataforma digital, onde vai ser feita a avaliação no final do ano letivo.

Outro grande objetivo é avaliar a capacidade tecnológica das escolas e identificar problemas

Que problemas foram reportados neste primeiro dia de provas-ensaio?

Os professores de informática denunciaram a lentidão da internet, um problema com impacto relevante na realização da prova de inglês, que era a que estava agendada para esta terça-feira e que foi aplicada aos mais de 70 mil alunos do sexto ano.

Qual foi a dificuldade que os alunos tiveram?

À Renascença, a presidente da Associação Nacional dos Professores de Informática (ANPRI), relatou que os alunos não estavam a conseguir carregar os ficheiros, com imagens e com o áudio e neste caso em particular, “enquanto os alunos esperavam que carregasse, continuavam a clicar e quando o áudio terminava de carregar, os alunos já tinham esgotado as duas vezes de que dispunham para o ouvir”.

O que diz o ministro da Educação?

O ministro Fernando Alexandre admitiu constrangimentos pontuais na realização das provas-ensaio e referiu-se a problemas de conectividade.

Segundo o ministro, as situações mais problemáticas aconteceram em escolas de Leiria e da Marinha Grande, como consequência da depressão Kristin, no final de janeiro.

O que é de esperar agora, tendo em conta que os problemas estão identificados?

O ministro Fernando Alexandre prometeu uma atenção especial a qualquer situação em que ainda “não estejam reunidas todas as condições” e também avisou que “quando forem as provas a sério (ModA e finais), tem de correr absolutamente tudo bem”.

Que outras provas vão ser realizadas?

No final de maio começam as provas ModA,ou seja, de Monitorização da Aprendizagem, que se aplicam aos alunos do 4º e do 6º anos.

Este modelo de avaliação externa foi inaugurado no último ano letivo.

Na conclusão do primeiro e do segundo ciclo, os alunos têm sempre prova a português e matemática e depois há uma terceira disciplina que vai rodando. A nota não conta para a classificação final do aluno.

Já os alunos do 9º ano, na conclusão do Ensino Básico, realizam as provas finais a português e matemática, em junho, e a classificação conta para a nota final.