Está de volta às estradas a antiga Brigada de Trânsito da GNR?

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O Governo anunciou a reativação da Brigada de Transito da GNR, extinta há quase 20 anos no pacote de medidas para reduzir a sinistralidade rodoviária. Mas esta medida é mesmo uma novidade? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Vai regressar a "velha" Brigada de trânsito da GNR? O Governo não vai fazer regressar a Brigada de Trânsito, mas vai reorganizar o comando dos militares que nunca deixaram de estar ligados à fiscalização rodoviária. A GNR vai reabilitar a forma de comando que era usada na Brigada de Trânsito, extinta em 2007 – altura em que deixou de existir um comando nacional único e coordenado – para uma maior divisão na forma de controlo do tráfego e infrações rodoviárias.

Não se vai chamar Brigada de Trânsito? Temporariamente vai se manter a designação de Unidade Nacional de Trânsito. O número de militares, para já, mantém-se. Os 1300 militares, que agora estão distribuídos por 25 destacamentos de norte a sul do país, passam a ter um comando técnico e operacional, a nível nacional, que pretende acabar com as dificuldades de uniformizar procedimentos e com as limitações na capacidade de concentrar meios. A "nova" Unidade de Trânsito não vai ter mais efetivos? Para já, pelo menos, não está previsto qualquer reforço extra de meios, embora esse seja o objetivo do Governo. Porém, temos de ter em conta o défice dos quadros da GNR – um problema que não afeta só a área do trânsito. Ao que a Renascença apurou, ao atual contingente podem juntar-se os militares que concluírem o curso que decorre nesta altura na escola da GNR em Queluz, e que está a ser frequentado por 70 candidatos.