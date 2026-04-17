Explicador Renascença
Estreito de Ormuz está definitivamente aberto? Preço dos combustíveis vai descer?
17 abr, 2026 • Anabela Góis
No Explicador Renascença, esclarecemos se o estreito de Ormuz está livre de trânsito e sem bloqueios de rotas, até que ponto os preços dos combustíveis podem afundar e em que ponto estão as negociações entre os EUA e o Irão.
O Irão reabriu esta tarde o estreito de Ormuz, uma rota vital para o abastecimento global de petróleo.
Os mercados reagiram de imediato e o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, já agradeceu a Teerão.
Que impacto terá esta medida?
O Explicador Renascença esclarece.
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O Estreito de Ormuz está definitivamente aberto?
Para já estará aberto enquanto durar o cessar-fogo alcançado nas negociações de quinta-feira à noite entre Israel e o Líbano – uma condição imposta pelo Irão para reabrir o Estreito de Ormuz.
Está previsto que a trégua dure 10 dias – a contar desde a noite de quinta-feira.
Já esta sexta-feira o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros anunciou na rede social X (antigo Twitter) que, durante esse período, os navios comerciais têm livre transito, desde que sigam numa rota "coordenada" com a Organização Portuária e Marítima iraniana.
Médio Oriente
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A passagem de todos os navios comerciais pelo Estr(...)
Não há total liberdade de circulações de rotas?
Os navios têm de seguir uma rota específica e este é um dos motivos que levam as grandes companhias de navegação a esperar para a ver.
Apesar da reabertura, os navios só deverão receber ordem para avançar por parte dos armadores quando tiverem garantias totais de segurança.
E o bloqueio da passagem de alguns navios por parte dos EUA também foi levantado?
Por enquanto, ainda não foi levantado esse bloqueio. Trump agradeceu a decisão de Teerão de reabrir o Estreito de Ormuz, mas decidiu manter o seu bloqueio naval aos navios com destino e origem no Irão, até que as negociações entre EUA e Teerão estejam 100% concluídas.
E o preço do petróleo desce?
Como reação imediata, tem se registado uma grande descida do preço do petróleo devido à reabertura do estreito.
O preço do barril de Brent, que é referência para a Europa, caiu mais de 10% e pode ainda descer para a casa dos 88 dólares, para entrega em junho.
Este é o valor mais baixo em mais de um mês.
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Já se sente a descida nos preços dos combustíveis?
Ainda não totalmente, mas ainda assim Associação de Revendedores de Combustíveis prevê uma descida do gasóleo e da gasolina a partir da próxima segunda-feira.
A perspetiva é de um corte de 13 cêntimos no gasóleo e três cêntimos na gasolina.
Então, em que ponto estão as negociações entre os EUA e o Irão?
Teremos de aguardar pelo resultado das conversas que vão ser retomadas este fim de semana, novamente com a mediação do Paquistão.
Donald Trump tem manifestado um tom otimista, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão rejeitou um acordo para um novo cessar-fogo temporário com Washington, argumentando que a posição de Teerão é de que terá de haver um fim definitivo da guerra em toda a região.
Mas, afinal, a reabertura do estreito é uma boa notícia?
Pode-se considerar uma boa notícia já que na quinta-feira o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, advertiu para os riscos de um encerramento prolongado do estreito de Ormuz.
Segundo o diretor, já há sinais de perturbação no abastecimento de combustíveis e poderia haver mesmo a possibilidade de serem afetados voos e a própria industrial nalguns países.
Recorde-se que 20% a 30% do petróleo consumido mundialmente passa pelo Estreito de Ormuz.
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