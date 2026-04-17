Estreito de Ormuz está definitivamente aberto? Preço dos combustíveis vai descer?

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O Irão reabriu esta tarde o estreito de Ormuz, uma rota vital para o abastecimento global de petróleo. Os mercados reagiram de imediato e o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, já agradeceu a Teerão. Que impacto terá esta medida? O Explicador Renascença esclarece.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. O Estreito de Ormuz está definitivamente aberto? Para já estará aberto enquanto durar o cessar-fogo alcançado nas negociações de quinta-feira à noite entre Israel e o Líbano – uma condição imposta pelo Irão para reabrir o Estreito de Ormuz. Está previsto que a trégua dure 10 dias – a contar desde a noite de quinta-feira. Já esta sexta-feira o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros anunciou na rede social X (antigo Twitter) que, durante esse período, os navios comerciais têm livre transito, desde que sigam numa rota "coordenada" com a Organização Portuária e Marítima iraniana.

Não há total liberdade de circulações de rotas? Os navios têm de seguir uma rota específica e este é um dos motivos que levam as grandes companhias de navegação a esperar para a ver. Apesar da reabertura, os navios só deverão receber ordem para avançar por parte dos armadores quando tiverem garantias totais de segurança.

E o bloqueio da passagem de alguns navios por parte dos EUA também foi levantado? Por enquanto, ainda não foi levantado esse bloqueio. Trump agradeceu a decisão de Teerão de reabrir o Estreito de Ormuz, mas decidiu manter o seu bloqueio naval aos navios com destino e origem no Irão, até que as negociações entre EUA e Teerão estejam 100% concluídas. E o preço do petróleo desce? Como reação imediata, tem se registado uma grande descida do preço do petróleo devido à reabertura do estreito. O preço do barril de Brent, que é referência para a Europa, caiu mais de 10% e pode ainda descer para a casa dos 88 dólares, para entrega em junho. Este é o valor mais baixo em mais de um mês.

