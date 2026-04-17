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Estreito de Ormuz está definitivamente aberto? Preço dos combustíveis vai descer?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta sexta-feira. Foto: Olivier Hoslet/EPA

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Estreito de Ormuz está definitivamente aberto? Preço dos combustíveis vai descer?

17 abr, 2026 • Anabela Góis


No Explicador Renascença, esclarecemos se o estreito de Ormuz está livre de trânsito e sem bloqueios de rotas, até que ponto os preços dos combustíveis podem afundar e em que ponto estão as negociações entre os EUA e o Irão.

O Irão reabriu esta tarde o estreito de Ormuz, uma rota vital para o abastecimento global de petróleo.

Os mercados reagiram de imediato e o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, já agradeceu a Teerão.

Que impacto terá esta medida?

O Explicador Renascença esclarece.

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O Estreito de Ormuz está definitivamente aberto?

Para já estará aberto enquanto durar o cessar-fogo alcançado nas negociações de quinta-feira à noite entre Israel e o Líbano – uma condição imposta pelo Irão para reabrir o Estreito de Ormuz.

Está previsto que a trégua dure 10 dias – a contar desde a noite de quinta-feira.

Já esta sexta-feira o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros anunciou na rede social X (antigo Twitter) que, durante esse período, os navios comerciais têm livre transito, desde que sigam numa rota "coordenada" com a Organização Portuária e Marítima iraniana.

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Médio Oriente

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Não há total liberdade de circulações de rotas?

Os navios têm de seguir uma rota específica e este é um dos motivos que levam as grandes companhias de navegação a esperar para a ver.

Apesar da reabertura, os navios só deverão receber ordem para avançar por parte dos armadores quando tiverem garantias totais de segurança.

E o bloqueio da passagem de alguns navios por parte dos EUA também foi levantado?

Por enquanto, ainda não foi levantado esse bloqueio. Trump agradeceu a decisão de Teerão de reabrir o Estreito de Ormuz, mas decidiu manter o seu bloqueio naval aos navios com destino e origem no Irão, até que as negociações entre EUA e Teerão estejam 100% concluídas.

E o preço do petróleo desce?

Como reação imediata, tem se registado uma grande descida do preço do petróleo devido à reabertura do estreito.

O preço do barril de Brent, que é referência para a Europa, caiu mais de 10% e pode ainda descer para a casa dos 88 dólares, para entrega em junho.

Este é o valor mais baixo em mais de um mês.

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Várias medidas foram aprovadas esta quinta-feira e(...)

Já se sente a descida nos preços dos combustíveis?

Ainda não totalmente, mas ainda assim Associação de Revendedores de Combustíveis prevê uma descida do gasóleo e da gasolina a partir da próxima segunda-feira.

A perspetiva é de um corte de 13 cêntimos no gasóleo e três cêntimos na gasolina.

Então, em que ponto estão as negociações entre os EUA e o Irão?

Teremos de aguardar pelo resultado das conversas que vão ser retomadas este fim de semana, novamente com a mediação do Paquistão.

Donald Trump tem manifestado um tom otimista, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão rejeitou um acordo para um novo cessar-fogo temporário com Washington, argumentando que a posição de Teerão é de que terá de haver um fim definitivo da guerra em toda a região.

Mas, afinal, a reabertura do estreito é uma boa notícia?

Pode-se considerar uma boa notícia já que na quinta-feira o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, advertiu para os riscos de um encerramento prolongado do estreito de Ormuz.

Segundo o diretor, já há sinais de perturbação no abastecimento de combustíveis e poderia haver mesmo a possibilidade de serem afetados voos e a própria industrial nalguns países.

Recorde-se que 20% a 30% do petróleo consumido mundialmente passa pelo Estreito de Ormuz.

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