E se o meu voo for cancelado por falta de combustível? Há compensação financeira?

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Perante um cenário de falta de combustível devido à guerra no Médio Oriente, várias companhias aéreas já começaram esta semana a cancelar viagens e a ajustar as operações. Pode ainda haver um aumento de preços das viagens. Há possibilidade de receber algum reembolso caso os voos agendados para os próximos meses sejam cancelados? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em caso de cancelamento de voo, há compensação financeira? Na União Europeia (UE), os passageiros podem ter direito a compensações entre 250 e 600 euros em caso de cancelamento do voo, mas este direito não se aplica quando estão em causa circunstâncias extraordinárias, como instabilidade política, riscos de segurança ou situações externas à transportadora aérea. Mesmo se tratando de uma situação extraordinária, mantêm-se alguns direitos? Mesmo nesses casos, há direitos essenciais que se mantêm, como o reembolso do valor do bilhete, caso a viagem não se faça, ou o reencaminhamento para o destino final, na eventualidade do passageiro ficar retido no decurso da sua deslocação.

Já há notícia de companhias que estejam a cancelar voos? Ainda esta quarta-feira o grupo Lufthansa anunciou o cancelamento de 20 mil voos programados, uma medida que vai afetar as rotas de pequena distância, entre maio e outubro. O grupo holandês KLM vai cancelar cerca de 160 voos no próximo mês. Quanto à EasyJet, já começou a ajustar frequências em rotas secundárias Do outro lado do atlantico, a Air Canada suspendeu temporariamente várias rotas internacionais. Todas estas transportadoras alegam que cancelam rotas que deixaram de ser financeiramente viáveis devido à subida do preço do combustível. E a TAP? Para já, o Governo garante que a oferta da TAP vai manter-se. Segundo o ministro das Infraestruturas, o executivo tem estado a acompanhar de perto a situação junto das petrolíferas para conhecer o stock de combustível para a aviação e já disse que está afastado o cenário de cancelamentos por escassez de combustível.