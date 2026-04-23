Explicador Renascença
Apoios sociais. O que é a nova Prestação Social Única?
23 abr, 2026 • Fátima Casanova
No Explicador Renascença, esclarecemos que prestação é esta e que apoios vão ficar concentrados nesta nova prestação, a possível continuação da apresentação de condição de recursos, como se pode transitar para a nova prestação e quando está prevista arrancar.
O Governo está a preparar uma nova prestação social que deverá chegar "em breve" ao Parlamento.
O objetivo é simplificar o acesso aos apoios sociais, mas de que forma?
O Explicador Renascença esclarece.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Que prestação é esta?
Esta será a Prestação Social Única (PSU) e pretende concentrar vários apoios num modelo que o Governo quer que seja mais simples e com menos burocracia para facilitar o seu acesso.
A ideia é reduzir a complexidade do sistema atual, que assenta em várias prestações, cada uma delas com regras e processos distintos, o que dificulta todo o processo.
RSI
"Próximo Presidente da República não deve deixar a pobreza cair no esquecimento"
Diferenças entre municípios na gestão do RSI e de (...)
Que apoios vão ficar concentrados nesta nova prestação?
Ao todo, a PSU vai agregar 13 apoios. Entre estes, conta-se o Rendimento Social de Inserção (RSI), um dos mais conhecidos dentro do sistema de Segurança Social.
Porém, há um apoio em específico que o Governo fez questão de sublinhar que vai estar excluído: o Complemento Solidário do Idoso.
Esta exclusão foi destacada na quarta-feira pela secretária de Estado da Segurança Social quando esteve a explicar aos deputados os contornos desta medida.
E as novas regras continuam ligadas à chamada condição de recursos?
As regras continuam iguais, mas há novidades. O Governo quer evitar que uma subida dos rendimentos por via do trabalho provoque uma perda automática de apoios sociais.
Há alguma justificação?
O Executivo acredita que a perda automática dos apoios pode estar a funcionar como um travão à integração destas pessoas no mercado laboral. Por isso, o desenho do novo apoio vai ter uma componente de incentivo ao trabalho.
E há ainda outra novidade neste novo modelo: prevê-se a participação em atividades de solidariedade social como contrapartida para beneficiários de apoios sociais ainda em idade ativa.
Apoios sociais permanecerão isentos de IRS na futura noção de rendimento, diz ministro
Miranda Sarmento foi chamado ao Parlamento pelo PS(...)
Como é possível transitar para a nova prestação?
Ainda não está nada concretizado, mas o executivo garante que vão ser criadas normas de transição para proteger os atuais beneficiários.
O objetivo é evitar que a passagem para o novo modelo provoque perdas de apoios sociais.
Já há uma ideia de quando tudo isto irá ver a luz do dia?
De acordo com o Ministério do Trabalho e Segurança Social, o diploma deverá seguir "muito em breve" para discussão no parlamento e posterior aprovação.
Quanto a calendário, esta medida está a ser desenvolvida no quadro do PRR – o Plano de Recuperação e Resiliência que tem como meta de execução o próximo mês de agosto.