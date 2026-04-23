Apoios sociais. O que é a nova Prestação Social Única?

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O Governo está a preparar uma nova prestação social que deverá chegar "em breve" ao Parlamento. O objetivo é simplificar o acesso aos apoios sociais, mas de que forma?

O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Que prestação é esta? Esta será a Prestação Social Única (PSU) e pretende concentrar vários apoios num modelo que o Governo quer que seja mais simples e com menos burocracia para facilitar o seu acesso. A ideia é reduzir a complexidade do sistema atual, que assenta em várias prestações, cada uma delas com regras e processos distintos, o que dificulta todo o processo.

Que apoios vão ficar concentrados nesta nova prestação? Ao todo, a PSU vai agregar 13 apoios. Entre estes, conta-se o Rendimento Social de Inserção (RSI), um dos mais conhecidos dentro do sistema de Segurança Social. Porém, há um apoio em específico que o Governo fez questão de sublinhar que vai estar excluído: o Complemento Solidário do Idoso. Esta exclusão foi destacada na quarta-feira pela secretária de Estado da Segurança Social quando esteve a explicar aos deputados os contornos desta medida. E as novas regras continuam ligadas à chamada condição de recursos? As regras continuam iguais, mas há novidades. O Governo quer evitar que uma subida dos rendimentos por via do trabalho provoque uma perda automática de apoios sociais. Há alguma justificação? O Executivo acredita que a perda automática dos apoios pode estar a funcionar como um travão à integração destas pessoas no mercado laboral. Por isso, o desenho do novo apoio vai ter uma componente de incentivo ao trabalho. E há ainda outra novidade neste novo modelo: prevê-se a participação em atividades de solidariedade social como contrapartida para beneficiários de apoios sociais ainda em idade ativa.