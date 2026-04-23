Os portugueses estão a mudar os planos de férias por causa da guerra e aumento dos preços?

A guerra no Médio Oriente está a mexer com os preços da energia e isso chega rapidamente ao turismo, sobretudo aos voos. Em Portugal, as agências de viagens dizem que os portugueses estão mais cautelosos, mas a vontade de viajar mantém‑se.

Para onde é que os portugueses vão de férias este ano?

Vão, sobretudo, para destinos percebidos como mais seguros e longe de zonas de conflito — e há também mais procura por opções perto de casa.

No longo curso, as Caraíbas estão no topo, com a República Dominicana como destino claramente mais procurado, seguida do México; o Brasil destaca‑se com um muito significativo.

Cabo Verde, Canárias e Tunísia também aparecem como escolhas frequentes.

E depois, as viagens para mais perto: ir para fora cá dentro, para as ilhas - a Madeira também está a ser bastante procurada. E Espanha também. São estes os destinos que os portugueses mais procuram para as férias deste verão.

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O que é que está a travar as reservas para o estrangeiro?

A incerteza e os custos. As agências de viagens dizem que, com a guerra e com a incerteza económica, os portugueses estão mais cautelosos e querem gastar menos, o que levou a uma desaceleração nas vendas nas últimas semanas.

O setor chegou a sentir um crescimento de vendas para o verão de cerca de 5% face ao ano anterior, mas esse ritmo abrandou com o contexto internacional e com a pressão nos preços.