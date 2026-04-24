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Os portugueses estão insatisfeitos com a Democracia?
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Os portugueses estão insatisfeitos com a Democracia?

24 abr, 2026 • André Rodrigues


Três em cada quatro preveem que a democracia portuguesa vai ficar pior ou na mesma.

Estamos na véspera do 25 de Abril e os portugueses estão insatisfeitos com a Democracia.

É o que revela uma sondagem encomendada pela Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril.

O Explicador Renascença esclarece.

Porque é que os portugueses não estão satisfeitos?

Na verdade, esta sondagem mostra um país dividido ao meio quanto à satisfação com a Democracia. 49,3% dos inquiridos dizem-se pouco ou nada satisfeitos; 47,3% afirmam estar muito ou muitíssimo satisfeitos. O resto dos inquiridos é uma pequena fatia de indecisos ou que não respondem.

Ou seja, os portugueses estão divididos entre a aprovação e a desilusão face à Democracia.

É um sinal de rejeição da Democracia?

Não necessariamente. É mais um sinal de descontentamento sobre a forma como funciona a Democracia.

Esta sondagem mostra um apoio muito robusto ao modelo democrático - cerca de 80% dos inquiridos concordam que a Democracia pode ter problemas, mas é melhor do que qualquer outro regime.

E dentro destes, 57% concordam totalmente com essa afirmação, 26% concordam em parte.

Ou seja, há uma crítica ao desempenho da Democracia, mas não uma rejeição do regime.

Quais são os motivos de insatisfação?

A sondagem identifica duas preocupações quase empatadas no topo: corrupção - 41,8% - e extremismos políticos - 40,1%.

Depois, a desinformação: 20% dos portugueses dizem-se preocupados com os riscos da desinformação, por considerarem que a qualidade do debate público e da informação também pesa na perceção sobre a saúde do regime.

Depois, as desigualdades sociais, a falta de educação cívica e a crise económica são outros dos fatores que explicam o pessimismo dos portugueses.

Para os próximos 25 anos, o que esperam os portugueses?

Uma vez mais, o retrato é de pessimismo: três em cada quatro preveem que a Democracia portuguesa vai ficar pior ou na mesma.

Apenas 14% acreditam que a Democracia vai melhorar nesse período.

Ou seja, mesmo quando a Democracia continua a ser valorizada, muitos portugueses dizem não ver sinais claros de uma melhoria na saúde do regime.

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