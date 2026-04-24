Preço médio de habitação em Portugal dispara 16,8% em 2025. Comprar casa é um sonho?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Comprar casa é um sonho que parece estar cada vez mais distante.

O preço mediano da habitação em Portugal atingiu 2.076 euros por metro quadrado em 2025, o que representa uma subida de 16,8% face a 2024, segundo os novos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Comprar casa é um sonho? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Qual é agora o preço mediano da habitação? Fazendo as contas às casas vendidas (quase 165 mil), o INE calculou o preço mediano a nível nacional, que se fixou no ano passado em 2.076 euros por metro quadrado – este é o valor mais alto alguma vez registado pelo instituto, o que significa mais cerca de 300 euros do quem 2024. É claro que há regiões que superaram este valor mediano nacional, desde logo a Grande Lisboa, seguida pelo Algarve, Península de Setúbal, Madeira e Área Metropolitana do Porto. No total, em 56 municípios o preço mediano superou o valor nacional dos 2,076 euros por metro quadrado.

Todos os municípios da Grande Lisboa estão com preços acima da média nacional? Sim, esta tendência de subida verificou-se em todos os nove municípios da zona de Lisboa e a capital registou o valor mediano mais alto do país: 4.875 euros por metro quadrado. É curioso ver nestes números do INE as diferenças entre os compradores portugueses e os estrangeiros: são as pessoas fora de Portugal que compram as casas mais caras, com um valor mediano superior a seis mil euros por metro quadrado. De resto, esta diferença entre compradores nacionais e estrangeiros também é bastante acentuada nos concelhos de Cascais, Oeiras e Porto. E quais os municípios com um preço mediano abaixo da média nacional? O INE contabiliza 78 municípios onde o preço mediano por metro quadrado varia entre os 245 e os 700 euros. O preço mediano abaixo da média nacional situam-se sobretudo na zona do interior norte e também ali no distrito de Beja junto à fronteira com Espanha.

