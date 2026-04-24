Explicador Renascença
Preço médio de habitação em Portugal dispara 16,8% em 2025. Comprar casa é um sonho?
24 abr, 2026 • Fátima Casanova
No Explicador Renascença, esclarecemos qual é agora o preço mediano da habitação, quais os municípios com um preço mediano acima e abaixo da média nacional, onde se registaram os maiores aumentos e até que ponto casas novas são sempre mais caras do que as usadas.
Comprar casa é um sonho que parece estar cada vez mais distante.
O preço mediano da habitação em Portugal atingiu 2.076 euros por metro quadrado em 2025, o que representa uma subida de 16,8% face a 2024, segundo os novos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).
Comprar casa é um sonho?
O Explicador Renascença esclarece.
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Qual é agora o preço mediano da habitação?
Fazendo as contas às casas vendidas (quase 165 mil), o INE calculou o preço mediano a nível nacional, que se fixou no ano passado em 2.076 euros por metro quadrado – este é o valor mais alto alguma vez registado pelo instituto, o que significa mais cerca de 300 euros do quem 2024.
É claro que há regiões que superaram este valor mediano nacional, desde logo a Grande Lisboa, seguida pelo Algarve, Península de Setúbal, Madeira e Área Metropolitana do Porto.
No total, em 56 municípios o preço mediano superou o valor nacional dos 2,076 euros por metro quadrado.
INE
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Todos os municípios da Grande Lisboa estão com preços acima da média nacional?
Sim, esta tendência de subida verificou-se em todos os nove municípios da zona de Lisboa e a capital registou o valor mediano mais alto do país: 4.875 euros por metro quadrado.
É curioso ver nestes números do INE as diferenças entre os compradores portugueses e os estrangeiros: são as pessoas fora de Portugal que compram as casas mais caras, com um valor mediano superior a seis mil euros por metro quadrado.
De resto, esta diferença entre compradores nacionais e estrangeiros também é bastante acentuada nos concelhos de Cascais, Oeiras e Porto.
E quais os municípios com um preço mediano abaixo da média nacional?
O INE contabiliza 78 municípios onde o preço mediano por metro quadrado varia entre os 245 e os 700 euros.
O preço mediano abaixo da média nacional situam-se sobretudo na zona do interior norte e também ali no distrito de Beja junto à fronteira com Espanha.
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Onde se registaram os maiores aumentos?
O aumento de preços foi generalizado nas grandes cidades, com subidas de dois dígitos.
As maiores subidas foram registadas no Baixo Alentejo, com um crescimento superior a 27%, Vila Nova de Famalicão também se destaca, com casas 25% mais caras.
Já a Região Autónoma da Madeira foi a que registou o aumento de preço menos significativo, ficou-se pelos 4%.
Casas novas são sempre mais caras do que as usadas?
De acordo com o INE, em 23 dos 24 municípios mais populosos, o preço mediano da habitação nova é mais caro.
A única exceção verifica-se na Amadora, município de Lisboa, onde as casas usadas tiveram um preço mediano de cerca de três mil euros por metro quadrado, mais 258 euros dos que a habitação nova.