Boavista insolvente. Estádio do Bessa vai mesmo a leilão?

O estádio do Bessa, estádio do Boavista, vai a leilão a partir desta segunda-feira.

Trata-se de património de um clube que foi campeão nacional em 2001.

O Explicador Renascença esclarece.

Por que razão vai a leilão?

Foi colocado em leilão como parte do processo de insolvência do Boavista. A venda do património tem por objetivo travar os prejuízos e tentar liquidar parte das dívidas acumuladas pela instituição, que superam os 150 milhões de euros.

A liquidação do património do clube foi aprovada em setembro de 2025 para fazer face à grave crise financeira. O Boavista foi declarado insolvente em julho de 2025 pelo Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia.

A administração da insolvência decidiu avançar para o leilão do estádio e complexo desportivo

Como é que o Boavista ficou insolvente?

Problemas de gestão. A insolvência do Boavista foi o culminar de uma crise financeira prolongada e pela incapacidade de cumprir os compromissos financeiros necessários para o licenciamento desportivo.

Entre os principais fatores que levaram a esta situação está o facto de não ter conseguido concretizar um Plano Especial de Revitalização: A situação tornou-se insustentável. A acumulação de dívidas foi visível a partir do momento em que o clube foi despromovido a divisões inferiores na sequência do Apito Dourado.

Depois, foi regatado para a I Liga mas sem nunca ter condições financeira para disputar uma competição tão exigente

Quais são os valores base para o leilão?

O estádio tem uma base de licitação de 31 milhões de euros. Já o complexo desportivo anexo, que também vai a leilão, arranca nos 6,7 milhões de euros.

No total, o valor base do património a leilão ultrapassa os 37 milhões de euros. Um valor inicial muito aquém dos tais 150 milhões em dívida.

Quem ganhar o leilão pode demolir o Estádio do Bessa?

De acordo com as informações disponíveis, tudo indica não existir uma proibição automática que impeça a demolição, mas qualquer intervenção dessa natureza está sujeita a fortes restrições legais e urbanísticas impostas pela Câmara Municipal do Porto e pelo Plano Diretor Municipal (PDM).

O que diz a Câmara do Porto?

A Câmara Municipal do Porto já afastou oficialmente a hipótese de intervir no leilão e garante que não tenciona adquirir o recinto ou o complexo desportivo. Diz mesmo que não é uma prioridade para a autarquia.

O presidente da Câmara, Pedro Duarte sublinhou que o Boavista é um clube "muito importante" do ponto de vista histórico e social na cidade, valorizando a prática desportiva de milhares de jovens, mas reafirmou a posição assumida anteriormente por Rui Moreira.

Como é que os adeptos reagem?

Adeptos têm pressionado a Câmara para evitar o fim do clube e a perda do estádio para especulação imobiliária.

A direção do clube, presidida por Garrido Pereira, apresentou um pedido de impugnação, mas por agora não há desenvolvimentos.