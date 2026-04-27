Mudanças nos certificados de aforro. É uma opção que continua a valer a pena?

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Os certificados de aforro são uma opção popular entre os portugueses que procuram poupar, mas este produto sofreu algumas mudanças. Até que ponto continua a valer a pena pôr dinheiro de lado nestas contas? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Quais são as novidades? O Governo aumentou os limites máximos por subscritor de Certificados de Aforro e, sendo assim, a série F – a única disponível para subscrever – passa de 100 mil para 250 mil unidade por conta aforro, o mesmo é dizer 250 mil euros. Ao mesmo tempo, o montante acumulado que os aforradores podem aplicar na Série F e na Série E aumenta de 350 mil para 500 mil euros. A medida já está em vigor

Por que motivo o Governo decidiu aumentar estes limites? O Governo justifica esta alteração com a necessidade de promover a sustentabilidade da dívida pública, porque, ao investir em certificados, o aforrador está a comprar divida pública. Mas este não é o único motivo: o Executivo reconhece também que os limites de subscrição da “série F” eram inferiores aos que tradicionalmente têm sido os das séries anteriores. Ao aumentar os limites, pretende-se também promover a poupança. Quanto se ganha quando se investe neste tipo de produto? A taxa de juro base dos certificados de aforro neste mês de abril está nos 2,13%, sendo taxa de remuneração mais elevada desde maio do ano passado. A taxa de juro é variável: a base para o seu cálculo é a Euribor a três meses. Quando sobe ou desce, nos 10 dias úteis antes do fim de cada mês reflete-se na remuneração que vai ser paga a quem subscrever certificados no mês seguinte. A esta taxa de juro acresce um prémio de permanência, que vai crescendo ao longo dos 15 anos de duração, mas há um limite. A taxa de juro máxima que os certificados pagam é de 2,5%.