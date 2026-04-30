Explicador Renascença
Bandeira Azul à vista. Quais são as melhores praias de Portugal?
30 abr, 2026 • Fátima Casanova
No Explicador Renascença, esclarecemos quantas bandeiras foram atribuídas, qual é a região com mais praias, o que é necessário para a distinção, quando abre a época balnear e até que ponto praias preparadas para pessoas com mobilidade reduzida são valorizadas.
Procurem-se as Bandeiras Azuis. A Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação divulgou esta quinta-feira quais são as melhores praias de verão.
Já a antecipar a próxima época balnear, este selo de qualidade é muito cobiçado pelos municípios e pelos fãs destes espaços naturais.
Que praias receberam esta distinção?
O Explicador Renascença esclarece.
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Quantas bandeiras foram atribuídas?
A Associação Bandeira Azul anunciou esta quinta-feira que vão ser atribuídas 438 bandeiras, que se distribuem por praias, marinas e embarcações turísticas.
Como é habitual, a maior parte das bandeiras vão ser hasteadas em 396 praias, menos oito do que no ano passado. Essas que perderam a bandeira estão distribuídas de igual forma entre o interior e o litoral.
O facto de haver menos galardões é uma questão desvalorizada pelo presidente da associação, salientando que se trata de uma situação pontual, relacionada com as condições climatéricas.
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Qual é a região com mais praias galardoadas?
Cada uma dessas regiões tem 86 praias galardoadas, mas há uma pequena nuance. Enquanto o Algarve ganhou este ano uma praia no interior, o Norte conta com oito – todas as outras são praias na costa.
O que é necessário para uma praia ter bandeira azul?
Os critérios dividem-se em quatro pilares fundamentais. Por um lado, a água tem de ser classificada como excelente – é um parâmetro fundamental.
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Quando é que as bandeiras azuis vão ser hasteadas?
A cerimónia oficial do hastear da primeira bandeira azul numa praia está marcada para 8 de junho, na Praia de Mira, no distrito de Aveiro.
Quanto à bandeira azul numa praia fluvial, a cerimónia vai decorrer a 13 de junho, em Mourão, no distrito de Évora.
E quanto à acessibilidade: praias preparadas para pessoas com mobilidade reduzida são valorizadas?
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Quando abre a época balnear?
Na maioria das praias, a época balnear abre a 1 de junho, especialmente nas praias do Sul e Centro.
Quanto mais para Norte, mais tarde abre a época balnear, porque são mais frias e o tempo nem sempre convida uma ida à praia.
No no entanto, há municípios que colocam os equipamentos e nadadores salvadores no primeiro dia de maio.
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