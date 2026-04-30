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Bandeira Azul à vista. Quais são as melhores praias de Portugal?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta quinta-feira. Foto: Bandeira Azul

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Bandeira Azul à vista. Quais são as melhores praias de Portugal?

30 abr, 2026 • Fátima Casanova


No Explicador Renascença, esclarecemos quantas bandeiras foram atribuídas, qual é a região com mais praias, o que é necessário para a distinção, quando abre a época balnear e até que ponto praias preparadas para pessoas com mobilidade reduzida são valorizadas.

Procurem-se as Bandeiras Azuis. A Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação divulgou esta quinta-feira quais são as melhores praias de verão.

Já a antecipar a próxima época balnear, este selo de qualidade é muito cobiçado pelos municípios e pelos fãs destes espaços naturais.

Que praias receberam esta distinção?

O Explicador Renascença esclarece.

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Quantas bandeiras foram atribuídas?

A Associação Bandeira Azul anunciou esta quinta-feira que vão ser atribuídas 438 bandeiras, que se distribuem por praias, marinas e embarcações turísticas.

Como é habitual, a maior parte das bandeiras vão ser hasteadas em 396 praias, menos oito do que no ano passado. Essas que perderam a bandeira estão distribuídas de igual forma entre o interior e o litoral.

O facto de haver menos galardões é uma questão desvalorizada pelo presidente da associação, salientando que se trata de uma situação pontual, relacionada com as condições climatéricas.

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Qual é a região com mais praias galardoadas?

Este ano temos um empate: o Algarve e o Norte lideram com mais praias com a bandeira azul.

Cada uma dessas regiões tem 86 praias galardoadas, mas há uma pequena nuance. Enquanto o Algarve ganhou este ano uma praia no interior, o Norte conta com oito – todas as outras são praias na costa.

O que é necessário para uma praia ter bandeira azul?

Os critérios dividem-se em quatro pilares fundamentais. Por um lado, a água tem de ser classificada como excelente – é um parâmetro fundamental.

Depois também é avaliada a informação que está disponível na praia e as ações de sensibilização ambiental planeadas.
Outro dos pilares está relacionado com a limpeza do areal, se há recolha seletiva do lixo e também se tem instalações sanitárias.
O quarto pilar está relacionado com a segurança, porque tem de ser praia vigiada por nadadores-salvadores e que possua equipamento de primeiros socorros.
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Quando é que as bandeiras azuis vão ser hasteadas?

A cerimónia oficial do hastear da primeira bandeira azul numa praia está marcada para 8 de junho, na Praia de Mira, no distrito de Aveiro.

Quanto à bandeira azul numa praia fluvial, a cerimónia vai decorrer a 13 de junho, em Mourão, no distrito de Évora.

E quanto à acessibilidade: praias preparadas para pessoas com mobilidade reduzida são valorizadas?

É avaliado, mas nesse caso são outras entidades que estão envolvidas, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente e as autarquias locais sob o programa “Praia Acessível, praia para todos”.
Em 2025, mais de 230 praias conquistaram este galardão.
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Quando abre a época balnear?

Na maioria das praias, a época balnear abre a 1 de junho, especialmente nas praias do Sul e Centro.

Quanto mais para Norte, mais tarde abre a época balnear, porque são mais frias e o tempo nem sempre convida uma ida à praia.

No no entanto, há municípios que colocam os equipamentos e nadadores salvadores no primeiro dia de maio.

É o caso de Cascais que a partir de sexta-feira tem praias vigiadas até 30 de setembro, disponibilizando cerca de 60 nadadores salvadores nas 13 praias do concelho.
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