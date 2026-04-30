Bandeira Azul à vista. Quais são as melhores praias de Portugal?

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Procurem-se as Bandeiras Azuis. A Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação divulgou esta quinta-feira quais são as melhores praias de verão. Já a antecipar a próxima época balnear, este selo de qualidade é muito cobiçado pelos municípios e pelos fãs destes espaços naturais. Que praias receberam esta distinção? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Quantas bandeiras foram atribuídas? A Associação Bandeira Azul anunciou esta quinta-feira que vão ser atribuídas 438 bandeiras, que se distribuem por praias, marinas e embarcações turísticas. Como é habitual, a maior parte das bandeiras vão ser hasteadas em 396 praias, menos oito do que no ano passado. Essas que perderam a bandeira estão distribuídas de igual forma entre o interior e o litoral. O facto de haver menos galardões é uma questão desvalorizada pelo presidente da associação, salientando que se trata de uma situação pontual, relacionada com as condições climatéricas.

Qual é a região com mais praias galardoadas? Este ano temos um empate: o Algarve e o Norte lideram com mais praias com a bandeira azul. Cada uma dessas regiões tem 86 praias galardoadas, mas há uma pequena nuance. Enquanto o Algarve ganhou este ano uma praia no interior, o Norte conta com oito – todas as outras são praias na costa. O que é necessário para uma praia ter bandeira azul? Os critérios dividem-se em quatro pilares fundamentais. Por um lado, a água tem de ser classificada como excelente – é um parâmetro fundamental. Depois também é avaliada a informação que está disponível na praia e as ações de sensibilização ambiental planeadas. Outro dos pilares está relacionado com a limpeza do areal, se há recolha seletiva do lixo e também se tem instalações sanitárias. O quarto pilar está relacionado com a segurança, porque tem de ser praia vigiada por nadadores-salvadores e que possua equipamento de primeiros socorros.

Quando é que as bandeiras azuis vão ser hasteadas? A cerimónia oficial do hastear da primeira bandeira azul numa praia está marcada para 8 de junho, na Praia de Mira, no distrito de Aveiro. Quanto à bandeira azul numa praia fluvial, a cerimónia vai decorrer a 13 de junho, em Mourão, no distrito de Évora. E quanto à acessibilidade: praias preparadas para pessoas com mobilidade reduzida são valorizadas? É avaliado, mas nesse caso são outras entidades que estão envolvidas, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente e as autarquias locais sob o programa “Praia Acessível, praia para todos”. Em 2025, mais de 230 praias conquistaram este galardão.