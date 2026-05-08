Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
União Europeia. Quais são as maiores preocupações dos portugueses?
Ouça auqui o Explicador Renascença desta sexta-feira à tarde. Foto: Jorge Mantilla/Reuters Connect

Explicador Renascença

União Europeia. Quais são as maiores preocupações dos portugueses?

08 mai, 2026 • Fátima Casanova


No Explicador Renascença, esclarecemos até que ponto os portugueses acreditam na União Europeia, quais os assuntos mais importantes para o país em relação à instituição e a maiores preocupações por cá.

Na véspera do Dia da Europa, os novos dados do Eurobarómetro revelam as principais preocupações dos portugueses sobre as questões europeias.

O gabinete de estatísticas da União Europeia (UE) publicou, por isso, os resultados que tratam de assuntos tão diversos como: questões sociais, a guerra e a confiança nas instituições europeias em comparação com os outros 27 membros.

Quais são as novas conclusões?

O Explicador Renascença esclarece.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os portugueses ainda acreditam na União Europeia?

Não só continuamos muito crentes, como somos mesmo os mais europeístas da UE, com 93% dos inquiridos em Portugal a considerar o bloco europeu como um fator de estabilidade, enquanto a média dos 27 é de 73%.

Os portugueses também se destacam pela confiança que têm na UE, uma tendência que tem sido crescente desde 2019, com 79% dos inquiridos a dizerem que confiam enquanto a média é de 51%.

É curioso ver que apenas 16% dizem não acreditar, enquanto no bloco europeu são 43%.

Portugal tem sexto menor poder de compra da UE. Especialista defende "transformação" da economia

Estudo da PORDATA

Portugal tem sexto menor poder de compra da UE. Especialista defende "transformação" da economia

Ouvida pela Renascença, a diretora da PORDATA ress(...)

Qual é o fator que tem maior peso quando se fala em ter confiança na UE?

Com maior peso, o fator que preserva a confianças dos portugueses na instituição é a proteção da democracia e dos valores fundamentais, logo seguido da proteção face a ameaças externas.
Os inquiridos também foram chamados a responder sobre quais os valores que melhor representam a UE e, em destaque, surge a "Paz".

Quais os assuntos mais importantes em relação à UE?

Para os portugueses, os assuntos mais importantes que se colocam atualmente à UE são as duas guerra, com 42% dos inquiridos em Portugal a apontar para a invasão da Ucrânia pela Rússia e 31% a indicar o conflito no Médio Oriente.

Já a nível europeu, é interessante ver que o apoio a uma política comum de defesa e segurança regressou ao nível mais elevado das duas últimas décadas, com 81% de apoio
Portugal quer acelerar novas adesões na União Europeia, sem mais atrasos

União Europeia

Portugal quer acelerar novas adesões na União Europeia, sem mais atrasos

Luís Montenegro salienta a "importância geopolític(...)

E por cá, quais são as maiores preocupações?

Quase metade dos portugueses estão preocupados com o custo de vida e com a inflação – uma preocupação comum a todos europeus, mas com maior expressão aqui em Portugal.

Segue-se depois a saúde, nomeada por 40% dos inquiridos, enquanto 32% aponta a habitação.

Relativamente aos dados relativos às expectativas para os próximos 12 meses, metade dos portugueses consideram que a situação económica vai piorar.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.