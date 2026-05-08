União Europeia. Quais são as maiores preocupações dos portugueses?

Na véspera do Dia da Europa, os novos dados do Eurobarómetro revelam as principais preocupações dos portugueses sobre as questões europeias.

O gabinete de estatísticas da União Europeia (UE) publicou, por isso, os resultados que tratam de assuntos tão diversos como: questões sociais, a guerra e a confiança nas instituições europeias em comparação com os outros 27 membros.



Quais são as novas conclusões?

O Explicador Renascença esclarece.

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Os portugueses ainda acreditam na União Europeia?

Não só continuamos muito crentes, como somos mesmo os mais europeístas da UE, com 93% dos inquiridos em Portugal a considerar o bloco europeu como um fator de estabilidade, enquanto a média dos 27 é de 73%.

Os portugueses também se destacam pela confiança que têm na UE, uma tendência que tem sido crescente desde 2019, com 79% dos inquiridos a dizerem que confiam enquanto a média é de 51%.

É curioso ver que apenas 16% dizem não acreditar, enquanto no bloco europeu são 43%.