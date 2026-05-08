Explicador Renascença
União Europeia. Quais são as maiores preocupações dos portugueses?
08 mai, 2026 • Fátima Casanova
No Explicador Renascença, esclarecemos até que ponto os portugueses acreditam na União Europeia, quais os assuntos mais importantes para o país em relação à instituição e a maiores preocupações por cá.
Na véspera do Dia da Europa, os novos dados do Eurobarómetro revelam as principais preocupações dos portugueses sobre as questões europeias.
O gabinete de estatísticas da União Europeia (UE) publicou, por isso, os resultados que tratam de assuntos tão diversos como: questões sociais, a guerra e a confiança nas instituições europeias em comparação com os outros 27 membros.
Quais são as novas conclusões?
O Explicador Renascença esclarece.
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Os portugueses ainda acreditam na União Europeia?
Não só continuamos muito crentes, como somos mesmo os mais europeístas da UE, com 93% dos inquiridos em Portugal a considerar o bloco europeu como um fator de estabilidade, enquanto a média dos 27 é de 73%.
Os portugueses também se destacam pela confiança que têm na UE, uma tendência que tem sido crescente desde 2019, com 79% dos inquiridos a dizerem que confiam enquanto a média é de 51%.
É curioso ver que apenas 16% dizem não acreditar, enquanto no bloco europeu são 43%.
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Qual é o fator que tem maior peso quando se fala em ter confiança na UE?
Quais os assuntos mais importantes em relação à UE?
Para os portugueses, os assuntos mais importantes que se colocam atualmente à UE são as duas guerra, com 42% dos inquiridos em Portugal a apontar para a invasão da Ucrânia pela Rússia e 31% a indicar o conflito no Médio Oriente.
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E por cá, quais são as maiores preocupações?
Quase metade dos portugueses estão preocupados com o custo de vida e com a inflação – uma preocupação comum a todos europeus, mas com maior expressão aqui em Portugal.
Segue-se depois a saúde, nomeada por 40% dos inquiridos, enquanto 32% aponta a habitação.