Até quando tenho de trabalhar para conseguir a reforma?

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Qual é a idade para a aposentação? Nas últimas semanas, o pacote laboral tem sido alvo de discussão, tal como o momento em que se pode pedir a reforma. O que se sabe sobre este tema? O Explicador Renascença esclarece, mas antes disso um alerta. A aplicação da Segurança Social Direta vai ter impor nos restrições de acesso e o prazo já está mesmo a terminar. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que vai mudar no acesso ao portal da Segurança Social? Já a partir desta terça-feira, passa a ser obrigatório ter a dupla verificação para podermos ter acesso à Segurança Social Direta, através da internet ou da aplicação. Para aumentar o nível de segurança, o sistema passa a exigir duas formas para confirmar a identidade do utilizador antes de dar acesso à segurança social direta.

O que o sistema está a pedir? Em vez de pedir apenas a palavra-chave, como único fator de identificação, passa a exigir um segundo fator: um código temporário enviado para um dos contactos, ou telemóvel ou e-mail e só com esse código se consegue aceder à área pessoal da Segurança Social Direta. E aplica-se a todos os utilizadores? Não, esta exigência aplica-se só a quem acede ao Portal com o número de identificação da segurança social. Já quem entra através da Chave Móvel Digital não precisa de fazer nada. Até quando é preciso trabalhar para se ter direito à pensão?

Para se ter a reforma sem penalizações (ou seja, sem cortes), a idade legal está agora nos 66 anos e nove meses, e no próximo ano já se sabe que vai aumentar para os 66 anos e 11 meses. É um aumento que é justificado com a subida da esperança média de vida aos 65 anos, verificada entre 2024 e 2025. Isto é, como em média os portugueses vivem mais, têm de trabalhar até mais tarde para ter acesso à reforma.