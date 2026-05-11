Explicador Renascença
Até quando tenho de trabalhar para conseguir a reforma?
11 mai, 2026 • Fátima Casanova
No Explicador Renascença, esclarecemos até quando é preciso trabalhar para se ter direito à pensão, quem pode pedir a reforma mais cedo sem penalização, quantos anos de desconto são necessários e o que vai mudar no acesso ao portal da Segurança Social Direta.
Qual é a idade para a aposentação? Nas últimas semanas, o pacote laboral tem sido alvo de discussão, tal como o momento em que se pode pedir a reforma.
O que se sabe sobre este tema?
O Explicador Renascença esclarece, mas antes disso um alerta.
A aplicação da Segurança Social Direta vai ter impor nos restrições de acesso e o prazo já está mesmo a terminar.
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O que vai mudar no acesso ao portal da Segurança Social?
Já a partir desta terça-feira, passa a ser obrigatório ter a dupla verificação para podermos ter acesso à Segurança Social Direta, através da internet ou da aplicação.
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O que o sistema está a pedir?
Em vez de pedir apenas a palavra-chave, como único fator de identificação, passa a exigir um segundo fator: um código temporário enviado para um dos contactos, ou telemóvel ou e-mail e só com esse código se consegue aceder à área pessoal da Segurança Social Direta.
E aplica-se a todos os utilizadores?
Não, esta exigência aplica-se só a quem acede ao Portal com o número de identificação da segurança social. Já quem entra através da Chave Móvel Digital não precisa de fazer nada.
Até quando é preciso trabalhar para se ter direito à pensão?
Para se ter a reforma sem penalizações (ou seja, sem cortes), a idade legal está agora nos 66 anos e nove meses, e no próximo ano já se sabe que vai aumentar para os 66 anos e 11 meses.
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Mas há quem possa pedir a reforma mais cedo, sem penalização?
Para se ter acesso à reforma – a chamada pensão de velhice , é obrigatório ter, pelo menos, 15 anos de descontos para a Segurança Social ou outro sistema de proteção social.
E quem tiver muitos anos de descontos também pode?
Quem tiver mais de 40 anos de descontos, aos 60 anos de idade, pode pedir a reforma sem penalização ao abrigo do regime especial para carreiras muito longas.
Por exemplo...
Este ano, a idade da reforma está nos 66 anos e nove meses. Se alguém tiver 41 anos de descontos, pode reformar-se aos 66 anos e cinco meses, sem penalização.
Porém, o mais fácil é aceder ao Portal da Segurança Social, que tem um simulador que apresenta para cada pessoa três cenários: reforma com penalização, com a idade pessoal e com a idade legal.