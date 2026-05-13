Como uma empresa vendeu cursos dentro de escolas?

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Depois da polémica com os "influencers" que andaram a falar com alunos em escolas públicas, sabe-se agora que há escolas que têm servido de isco para alegadas burlas. Várias famílias terão sido lesadas por uma empresa que vende cursos que custam milhares de euros. Como isto aconteceu? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Como é que os pais são levados ao engano? De acordo com a Deco Proteste, que tem recebido dezenas de queixas, esta empresa tem andado a visitar escolas, de Norte a Sul do país: vai às salas de aulas dar informações sobre os cursos que vende e aproveita para recolher dados dos encarregados de educação, através de um inquérito que entrega aos alunos Os encarregados de educação são depois convidados para uma reunião na escola, normalmente ao fim de semana, onde lhes são apresentados os conteúdos pedagógicos como uma extensão do percurso escolar

E os pais pagam? Muitos pagam pelo curso e alguns até com dificuldade. Os encarregados de educação são levados a acreditar que se trata de um curso ligado à escola. Para poderem beneficiar de descontos, são pressionados a fazer a matrícula de imediato e a assinar autorizações de débito direto para pagarem mensalidades que podem rondar os 130 euros durante 36 meses. E depois percebem que foram enganados? Muitas vezes, só quando os pais vão ao encontro dos professores ou se dirigem à escola é que percebem que o curso não tem conteúdos curriculares. Muitos já recorreram à Deco para tentarem rescindir o contrato. Mas que empresa é essa? A empresa apresenta-se com vários nomes: AILE-Associação Internacional Lusófona para a Educação ou Advance Station, mas também já usou as marcas Act Academy, Skills Gym ou Instituto Unicenter. Porém, nunca responde a queixas ou denuncias. A Renascença tentou contactá-la, mas sem sucesso e a própria Deco tem ficado sem resposta. Quando aos locais de atuação, há denuncias de casos em escolas de Ponte Lima, Pombal, Torre de Moncorvo, Sintra, Barreiro, Vila Franca de Xira, Porto, Grijó e até dos Açores e da Madeira.