Investigação a meios aéreos de combate a incêndios. O que está em causa?

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A Polícia Judiciária (PJ) iniciou novas buscas relacionadas com suspeitas de corrupção em concursos públicos para combate a incêndios. Quatro arguidos estão implicados nesta investigação. O que se sabe do caso? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Que pormenores se conhecem sobre esta operação? Para já, sabe-se que a Judiciária realizou buscas em casa de Ricardo Leitão Machado – o cunhado do atual ministro da Presidência, António Leitão Amaro –, no Restelo, em Lisboa. Ricardo Leitão Machado é o principal alvo das diligências desencadeadas pelas autoridades e proprietário da empresa Gesticopte, uma empresa que, no ano passado, assinou um contrato de cerca de 16 milhões de euros com o Estado. De resto, a Gesticopter já foi visada pela PJ, no ano passado, pelo mesmo motivo: suspeitas de corrupção em concursos

São concursos públicos de que natureza? São concursos para o aluguer de helicópteros para operação, manutenção e gestão dos meios aéreos próprios do Estado. Estes meios são dedicados exclusivamente ao Dispositivo Especial de Combate aos Fogos Rurais. Mas as buscas visaram apenas o cunhado do ministro da Presidência? As buscas decorreram nos distritos de Lisboa, Porto e Faro. Ao todo, a PJ informa que foram feitas 11 buscas, seis domiciliárias e as restantes a empresas e escritórios de advogados. O que está a Polícia Judiciária a investigar? A PJ está a investigar crimes de burla qualificada, corrupção passiva e ativa e associação criminosa relacionados com suspeitas da prática de ilegalidades relacionadas com a contratação de meios aéreos para combate a incêndios rurais. Existem suspeitas de que, desde o ano de 2022, responsáveis das empresas concorrentes teriam acesso a informação privilegiada junto de decisores públicos e apresentavam propostas concertadas, com vista a obterem ganhos patrimoniais ilegítimos em concursos públicos.