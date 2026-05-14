O que é que está a correr mal nos cruzeiros para haver tantos surtos?

Depois do surto de hantavírus que provocou três vítimas mortais no cruzeiro que atracou em Tenerife, têm surgido notícias sobre novos surtos de norovírus e gastroenterite noutros navios turísticos.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é que está a correr mal nos cruzeiros?

Antes de mais, é importante sublinhar que estamos a falar de situações diferentes: uma muito rara e grave, ligada ao hantavírus da estirpe dos Andes no cruzeiro MV Hondius.

Já os surtos de gastroenterite e de norovírus detetados noutros cruzeiros são muito mais comuns e frequentes.

Portanto, não há um vírus dos cruzeiros. O que há é uma sobreposição de situações muito diferentes: um surto de hantavírus, que é uma situação rara, e que provoca doença respiratória; e surtos de gastroenterite que, apesar de tudo, são mais relativamente frequentes nos cruzeiros.

Porquê?

Porque, normalmente, os cruzeiros são ambientes fechados, com muita gente, superfícies partilhadas e refeições em comum. São condições ideais para vírus gastrointestinais se espalharem rapidamente.

E, depois, há um efeito multiplicador destas notícias. Nos Estados Unidos, a ocorrência de surtos de doença gastrointestinal que atinjam mais de 3% dos passageiros ou da tripulação de um cruzeiro são de comunicação obrigatória por parte do centro norte-americano de prevenção e controlo de doenças.

Logo, usso aumenta a visibilidade pública destes casos que, é importante, uma vez mais, sublinhar, não estão todos relacionados com o surto de hantavírus.

Quais são as diferenças?

No caso do surto de hantavírus, estamos perante uma situação muito rara e potencialmente grave: o agente identificado foi o hantavírus Andes, descrito como o único hantavírus com transmissão pessoa‑a‑pessoa. A Organização Mundial da Saúde

reportou um surto com 11 casos confirmados, alguns graves, e três mortes mas sem potencial para se tornar pandémico, como ocorreu com a Covid-19.

No caso do cruzeiro Caribbean Princess, foi detetado um surto de norovírus que atingiu 145 passageiros e 15 ocupantes. Neste caso, os sintomas mais frequentes são os de uma gastroenterite aguda: diarreia e vómitos.

De imediato, foram decretadas medidas de isolamento, colheita de amostras e limpeza reforçada.

Situação idêntica à do navio Ambition, ancorado em Bordéus: as autoridades francesas confirmam uma epidemia de gastroenterite por norovírus.

Portanto, há diferenças entre um evento raro, com doença respiratória grave e surtos comuns de gastroenterite por norovírus que, normalmente, são autolimitados, embora muito contagiosos.

Que cuidados devem ter os passageiros antes de viajar?

Antes de embarcar, o objetivo é reduzir risco e estar preparado. Os passageiros devem estar conscientes de que surtos de gastroenterite em navios acontecem e, por isso, a prevenção mais eficaz é lavar as mãos com água e sabão; gel alcoólico pode ajudar, mas não substitui a lavagem das mãos.

Quem viaja em cruzeiros deve estar preparado para a eventualidade de uma situação destas acontecer e que pode ser necessário o isolamento a bordo, tal como aconteceu em Bordéus com o cruzeiro Ambition.

Há que ter uma atenção particular às pessoas mais vulneráveis, sobretudo crianças e idosos, porque as gastroenterites podem complicar por desidratação.

E que cuidados se deve ter depois da viagem?

Uma vez mais, lavar frequentemente com água e sabão, sobretudo após a utilização de casas de banho e antes de comer.

E reportar eventuais sintomas o mais rapidamente possível. E cumprir isolamento, sempre que necessário.