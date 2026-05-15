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O que leva muitos portugueses a trabalhar depois da reforma?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta sexta-feira. Foto: Joana Bourgard/Renascença

Explicador Renascença

O que leva muitos portugueses a trabalhar depois da reforma?

15 mai, 2026 • Ana Catarina André


No Explicador Renascença, esclarecemos por que motivo muitas pessoas trabalham depois da reforma, qual o perfil de quem está a amealhar para a reforma e o que os portugueses querem fazer com o tempo livre.

Um barómetro da Universidade Católica e do portal Doutor Finanças conclui que a maioria das pessoas admite trabalhar depois da reforma, a tempo inteiro ou parcial

Quais são os motivos que levam a esta decisão?

O Explicador Renascença esclarece.

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Porque é que muitas pessoas trabalham depois da reforma?

O relatório publicado esta sexta-feira, no Dia Mundial da Família, demonstra "um elevado nível de ceticismo" sobre a sustentabilidade da Segurança Social.

Quase metade das pessoas não acreditam que as pensões futuras estejam garantidas e mais de metade consideram que a reforma não será suficiente para manter o nível de vida.

Para além da preocupação com as despesas de saúde, a dependência de familiares e a perda de rendimentos são as principais preocupações associadas à reforma.

Vale a pena lembrar que a pensão mediana dos portugueses, entre os 65 e os 74 anos, corresponde a 68% do salário mediano da população com mais de 55 anos, ou seja, pouco mais de dois terços do valor.

​Maioria admite trabalhar depois da reforma porque a pensão não será suficiente

Barómetro

​Maioria admite trabalhar depois da reforma porque a pensão não será suficiente

Barómetro da Universidade Católica e Doutor Finanç(...)

As pessoas receiam ter dificuldades financeiras nos últimos anos de vida?

Em particular, 32% dos inquiridos acham que vão ter dificuldades em manter o atual nível de vida e 22% receiam não conseguir cobrir despesas essenciais.

A preocupação é maior entre as mulheres que afirmam ter mais medo e ansiedade do que os homens.

Há quem se esteja a preparar para uma perda de rendimentos na reforma?

Mais de 60% dos inquiridos diz estar a poupar para ter uma velhice mais confortável, mas só 34% o fazem de forma sistemática e regular.

Ainda assim, entre aqueles que poupam, 73% não sabem quanto terão de amealhar para manter o nível de vida e 63% admitem nunca ter feito sequer uma simulação da pensão a receber.

Há ainda uma percentagem significativa de pessoas que não poupam de todo: cerca de 30% não têm rendimentos que permitam pôr algum dinheiro de parte.

Até quando tenho de trabalhar para conseguir a reforma?

Explicador Renascença

Até quando tenho de trabalhar para conseguir a reforma?

No Explicador Renascença, esclarecemos até quando (...)

Quem está a amealhar para a reforma?

O barómetro indica que são os mais novos que mais poupam para a velhice e quanto maior é o nível de escolaridade maior é a preocupação sobre o tema.

Este inquérito demonstra ainda que há entre os portugueses uma grande aversão a investimentos financeiros com risco.

Os principais destinos das poupanças para a reforma são os Plano Poupança Reforma (PPR) ou fundos, seguindo-se os depósitos bancários, para 27% dos inquiridos. Outros 17% optam por investimentos no ramo imobiliário.

Há ainda uma percentagem semelhante de pessoas que não recorrem a nenhum instrumento financeiro e põem simplesmente o dinheiro de parte.

O que os portugueses querem fazer com o tempo livre?

Mais de 50% das pessoas colocam as viagens no topo das suas preferências, outras apostam também na qualidade das relações interpessoais e ainda 19% querem passar mais tempo com a família e os amigos.

Há também uma percentagem mais diminuta, de 8%, que pretendem ajudar a família.

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