O que leva muitos portugueses a trabalhar depois da reforma?

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Um barómetro da Universidade Católica e do portal Doutor Finanças conclui que a maioria das pessoas admite trabalhar depois da reforma, a tempo inteiro ou parcial Quais são os motivos que levam a esta decisão? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Porque é que muitas pessoas trabalham depois da reforma? O relatório publicado esta sexta-feira, no Dia Mundial da Família, demonstra "um elevado nível de ceticismo" sobre a sustentabilidade da Segurança Social. Quase metade das pessoas não acreditam que as pensões futuras estejam garantidas e mais de metade consideram que a reforma não será suficiente para manter o nível de vida. Para além da preocupação com as despesas de saúde, a dependência de familiares e a perda de rendimentos são as principais preocupações associadas à reforma. Vale a pena lembrar que a pensão mediana dos portugueses, entre os 65 e os 74 anos, corresponde a 68% do salário mediano da população com mais de 55 anos, ou seja, pouco mais de dois terços do valor.

As pessoas receiam ter dificuldades financeiras nos últimos anos de vida? Em particular, 32% dos inquiridos acham que vão ter dificuldades em manter o atual nível de vida e 22% receiam não conseguir cobrir despesas essenciais. A preocupação é maior entre as mulheres que afirmam ter mais medo e ansiedade do que os homens.

Há quem se esteja a preparar para uma perda de rendimentos na reforma? Mais de 60% dos inquiridos diz estar a poupar para ter uma velhice mais confortável, mas só 34% o fazem de forma sistemática e regular. Ainda assim, entre aqueles que poupam, 73% não sabem quanto terão de amealhar para manter o nível de vida e 63% admitem nunca ter feito sequer uma simulação da pensão a receber. Há ainda uma percentagem significativa de pessoas que não poupam de todo: cerca de 30% não têm rendimentos que permitam pôr algum dinheiro de parte.