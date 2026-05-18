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Filas nos aeroportos. Quando e como podem ser resolvidos os atrasos?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta segunda-feira. Foto: José Sena Goulão/Lusa

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Filas nos aeroportos. Quando e como podem ser resolvidos os atrasos?

18 mai, 2026 • Fátima Casanova


No Explicador Renascença, esclarecemos por que motivo é preciso ponderar a suspensão do novo sistema europeu de controlo de passageiros, as filas só aconteceram no aeroporto de Lisboa, sabe-se a causa destes atrasos e até que ponto outros países também têm tido problemas com este sistema.

As imagens de longas filas no controlo de passaportes no Aeroporto de Lisboa estão de volta às redes sociais, já que a situação voltou a repetir-se este fim de semana com passageiros a falarem em seis horas de espera.

O que se passa e o que pode ser feito para resolver esta situação?

O Explicador Renascença esclarece.

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Se o problema é o novo sistema de controlo de passageiros, porque é que não o suspendem?

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, já disse que não está satisfeito com a situação e admitiu até recorrer a medidas drásticas para evitar os constrangimentos que se registam, sobretudo nos aeroportos de Lisboa e Faro.

Ou seja, o Governo está a ponderar suspender o sistema de controlo de fronteiras para os passageiros de fora da zona Schengen.

Ainda assim, Montenegro assume que o Governo quer evitar essa suspensão, porque tem compromissos de segurança à escala europeia.

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Não suspender o sistema europeu de controlo de fronteiras pode prejudicar os interesses nacionais?

O primeiro-ministro disse exatamente isso: Portugal não pode ser penalizado e é preciso salvaguardar os interesses económicos do país.

O Governo afirmou ainda que vai reforçar os recursos humanos nos aeroportos, vai investir em equipamentos e diz que é preciso um grande esforço na gestão, de recursos humanos e de recursos tecnológicos.

Este fim de semana, as filas só aconteceram no aeroporto de Lisboa

Este fim de semana, a situação aconteceu em Lisboa, no Porto e em Faro. A PSP desmentiu, no entanto, que tenha havido passageiros à espera durante seis horas, indicando de que se trata de desinformação.

Em comunicado, as autoridades admitiram que a situação mais complicada aconteceu no período da manhã. Porém, assegura que o tempo de espera nunca foi superior a uma hora e 40 minutos em Faro, uma hora e 50 minutos em Lisboa e duas horas e 10 minutos no Porto.

E sabe-se qual é a causa destes atrasos?

De acordo com a PSP, estes atrasos devem-se a razões técnicas e informáticas, mas também ao elevado tráfego aéreo, incluindo muitos passageiros de fora da União Europeia (UE).

Só no domingo, os três aeroportos controlaram cerca de 69 mil passageiros em voos vindos de fora da zona Schengen.

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Só Portugal é que tem tido problemas com este sistema de segurança?

Também tem havido problemas em Itália e na Grécia, mas pontualmente também se têm registado constrangimentos em Bruxelas e Frankfurt.

A questão prende-se não só volume de passageiros de fora da zona Schengen que os países recebem, mas também com a gestão dos recursos humanos, tecnológicos e até físicos que Portugal está em desvantagem, explicou o consultor de aviação, Pedro Castro, em entrevista à Renascença.

E a situação está, por isso, pior em Lisboa, certo?

Curiosamente, a situação pior tem sido em Faro, sobretudo por causa do elevado número de turistas provenientes de Inglaterra, Irlanda e Canadá – isto é, metade do volume do aeroporto é constituído por passageiros de fora do espaço Schengen.

Em Lisboa, a percentagem ronda os 30%, mas, como o volume de passageiros é muito superior, a situação acaba por complicar-se.

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