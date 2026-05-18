Explicador Renascença
Mourinho vai ou não para o Real Madrid? Quem lhe pode suceder no Benfica?
18 mai, 2026 • André Rodrigues
O campeonato chegou ao fim, mas há uma novela que promete alimentar os próximos dias: José Mourinho sai ou não sai do Benfica? O Explicador Renascença analisa o que está em causa e quem pode ser o próximo técnico dos encarnados.
O contrato prevê uma janela de 10 dias após o último jogo para que, tanto o clube, como o treinador decidam se continuam juntos. Há uma proposta de renovação em cima da mesa, mas haverá interesse de outros clubes. Fala-se muito do Real Madrid.
Afinal, Mourinho sai ou não sai?
Neste momento, não há decisão oficial. Rui Costa diz que, até prova em contrário, Mourinho é treinador do Benfica. E, tomando as palavras de Mourinho logo após o jogo no Estoril, há “99% de hipótese” de continuar no Benfica. Em cima da mesa está uma proposta de renovação do clube da Luz. É o único dado concreto.
No entanto, Mourinho introduz o fator incerteza: Mourinho deixa claro que não há acordo fechado e que vai aproveitar os próximos dias para analisar a situação antes de decidir.
O Real Madrid é mesmo hipótese ou há outras possibilidades?
Há outras possibilidades, mas o Real Madrid é, de facto, nesta fase, a principal hipótese falada fora do Benfica.
Mas há elementos importantes a ter em conta: é verdade que a imprensa espanhola associa Mourinho ao clube espanhol, é verdade que o nome do técnico português circula no mercado e há contactos indiretos através de Jorge Mendes, o empresário de José Mourinho.
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Mas, objetivamente, não existe uma proposta concreta do Real Madrid nem sequer negociações diretas.
No entanto, o passado de Mourinho no clube espanhol - ganhou um campeonato, uma Taça do Rei e uma Supertaça - e a amizade com o presidente Florentino Pérez são apontados como elementos facilitadores de um eventual regresso à capital espanhola.
Portanto, é uma hipótese, há uma probabilidade razoável de Mourinho ir para Madrid. Mas, oficialmente, a única proposta em cima da mesa é a do Benfica.
Quanto custa a saída de Mourinho do Benfica?
Pode custar sete milhões de euros. Este valor corresponde à cláusula específica estabelecida no contrato do treinador com o Benfica: o contrato de Mourinho é válido até 2027, mas inclui uma nuance que permite a rescisão por qualquer uma das partes.
Estes sete milhões aplicam-se caso a decisão de cessar o contrato seja formalizada nos 10 dias imediatamente após o último jogo da época.
Por isso é que esta semana é decisiva?
Precisamente. A cláusula contratual define esse prazo muito concreto para que tanto Mourinho, como o Benfica, decidam se mantêm a relação contratual.
Como o último jogo foi a 16 de maio, esta janela decorre até 26 de maio.
Dentro deste período, qualquer decisão pode ser tomada de acordo com o que está previsto. Fora deste prazo, uma eventual saída de Mourinho já exige negociações mais complexas.
Se Mourinho sair, quem pode substituí-lo?
O Benfica já está a trabalhar em cenários alternativos e há dois nomes que surgem com mais força.
Marco Silva será, nesta altura, o principal candidato. Embora Rui Costa diga que esse não é um cenário.
A verdade é que o treinador do Fulham está em final de contrato e é visto internamente como uma solução sólida e experiente. A imprensa tem avançado que é o nome preferido da estrutura encarnada. É um treinador que conhece bem o futebol português e tem experiência internacional consolidada, sobretudo na Premier League.
O outro nome é Rúben Amorim. O ex-treinador do Sporting continua muito bem cotado em Portugal. Há notícias que dão conta de conversações entre Rui Costa e o treinador que, na época passada, teve uma passagem pouco feliz pelo Manchester United.
Por isso, enquanto Mourinho decide se fica ou sai, o Benfica já terá uma solução para lhe suceder. Veremos. Os próximos dias vão ser decisivos.
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