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Dos transportes ao estacionamento. Como posso chegar ao Rock in Rio Lisboa 2026?
Ouça aqui o Explicador Renascença da tarde desta terça-feira. Foto: Samuel Martins/RiR

Explicador Renascença

Dos transportes ao estacionamento. Como posso chegar ao Rock in Rio Lisboa 2026?

19 mai, 2026 • Fátima Casanova


No Explicador Renascença, esclarecemos o que é aconselhado para quem quiser ir até à Cidade do Rock, se ir de carro está fora de questão, que transportes nos deixam mais perto do festival, quanto vai custar o serviço de "shuttle" e onde é possível consultar todas as opções.

Em contagem decrescente para mais uma edição, a organização do Rock in Rio Lisboa 2026 espera acolher diariamente 100 mil pessoas, mas sabe qual é a melhor forma de chegar lá?

O Explicador Renascença esclarece.

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O que é aconselhado para quem quiser ir até à Cidade do Rock?

Para chegar ao Rock in Rio sem complicações, a organização aconselha os festivaleiros a planear a deslocação com antecedência e utilizar os transportes públicos. Estas foram duas ideias sublinhadas na conferencia de imprensa desta terça-feira.

Entre autocarros, comboios, barcos e metro, são ao todo 11 parceiros mobilizados para oferecer múltiplas opções de transporte e horários alargados para garantir deslocações mais simples, rápidas e cómodas para quem quiser assistir ao festival.

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Ir de carro está fora de questão?

Idealmente, o carro é para ficar em casa De resto, o trânsito nas imediações vai estar fortemente condicionado pela PSP, logo a partir das oito da manhã em cada um dos dias do festival (20, 21, 27 e 28 de junho).

Naquela zona oriental da cidade de Lisboa, a circulação vai ser reservada em exclusivo a moradores e lojistas. E também vai ser proibido estacionar de véspera.

E quem vem de fora de Lisboa?

A Telpark é um dos parceiros do festival e vai disponibilizar estacionamento em mais de uma dezena de parques estratégicos com ligação facilitada aos transportes públicos, mas convém reservar.

A procura promete ser grande, tem uma tarifa única de 4 euros e 90 cêntimos, por um período contínuo de 24 horas.

Que transportes nos deixam mais perto do festival?

A CP – Comboios de Portugal vai disponibilizar várias ligações com paragem na estação de Sacavém, que é a mais próxima do recinto, com horários alargados e uma tarifa especial para quem apresentar o bilhete do Rock in Rio.

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Vai haver um reforço de autocarros?

A Carris, por exemplo, vai ter autocarros com ligações diretas até à Estação Gare do Oriente.

Este vai ser um ponto fundamental, porque a partir daqui os festivaleiros podem contar com ligações para o recinto. O trajeto "shuttle" (um autocarro vai-e-vém) faz-se em 10 minutos.

Quanto vai custar o serviço do "shuttle"?

O preço é de dois euros para quem comprar o bilhete até 15 de junho.

Já depois dessa data o preço duplica, mas também há sempre a opção de ir a pé. Desde a Gare do Oriente até ao recinto são 45 minutos.

Onde posso consultar todas as opções?

Na aplicação oficial do Rock in Rio, é possível conhecer as formas de deslocação para recinto, mas também as novidades do festival, os horários dos concertos, explorar o mapa do recinto e até agendar as viagens na roda gigante e no slide.

Outra funcionalidade útil trata-se de saber como está o movimento para ir às casas de banho.

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