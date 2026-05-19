Dos transportes ao estacionamento. Como posso chegar ao Rock in Rio Lisboa 2026?

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Em contagem decrescente para mais uma edição, a organização do Rock in Rio Lisboa 2026 espera acolher diariamente 100 mil pessoas, mas sabe qual é a melhor forma de chegar lá? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui O que é aconselhado para quem quiser ir até à Cidade do Rock? Para chegar ao Rock in Rio sem complicações, a organização aconselha os festivaleiros a planear a deslocação com antecedência e utilizar os transportes públicos. Estas foram duas ideias sublinhadas na conferencia de imprensa desta terça-feira. Entre autocarros, comboios, barcos e metro, são ao todo 11 parceiros mobilizados para oferecer múltiplas opções de transporte e horários alargados para garantir deslocações mais simples, rápidas e cómodas para quem quiser assistir ao festival.

Ir de carro está fora de questão? Idealmente, o carro é para ficar em casa De resto, o trânsito nas imediações vai estar fortemente condicionado pela PSP, logo a partir das oito da manhã em cada um dos dias do festival (20, 21, 27 e 28 de junho). Naquela zona oriental da cidade de Lisboa, a circulação vai ser reservada em exclusivo a moradores e lojistas. E também vai ser proibido estacionar de véspera. E quem vem de fora de Lisboa? A Telpark é um dos parceiros do festival e vai disponibilizar estacionamento em mais de uma dezena de parques estratégicos com ligação facilitada aos transportes públicos, mas convém reservar. A procura promete ser grande, tem uma tarifa única de 4 euros e 90 cêntimos, por um período contínuo de 24 horas. Que transportes nos deixam mais perto do festival? A CP – Comboios de Portugal vai disponibilizar várias ligações com paragem na estação de Sacavém, que é a mais próxima do recinto, com horários alargados e uma tarifa especial para quem apresentar o bilhete do Rock in Rio.