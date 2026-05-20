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Como não cair no esquema de burla dos cromos do Mundial?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta quarta-feira. Foto: Laurent Gillieron/EPA

Explicador Renascença

Como não cair no esquema de burla dos cromos do Mundial?

20 mai, 2026 • Fátima Casanova


No Explicador Renascença, esclarecemos a nova vaga de burlas online relacionada à venda de cromos do Mundial, quais são os principais sites envolvidos neste esquema e como é possível defendermo-nos de eventuais fraudes.

A semanas do início dos jogos de futebol do Mundial, volta a febre à volta das coleções de cromos, mas já há uma nova vaga de burlas online.

Até que ponto ser enganado ao tentar completar as cardenetas?

O Explicador Renascença esclarece.

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O que está a acontecer?

Alegadamente, há sites falsos que simulam a venda de cromos e cadernetas. Ao Portal da Queixa, já chegaram mais de 60 reclamações onde são denunciados esquemas fraudulentos.

Os consumidores relatam que há plataformas que aparentam comercializar produtos oficiais, mas que, depois de os pagarem, nunca chegam a receber a encomenda e são confrontados com outro tipo de situações.

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Que tipo de burlas, por exemplo?

Há consumidores que denunciam que, após a compra, surge o pedido no site sobre a necessidade de fazer um novo pagamento relativo a taxas de desalfandegamento.

Também há quem tenha sido induzido em erro por publicidade nas redes sociais. Noutros casos, o pagamento da encomenda também foi direcionado para entidades desconhecidas.

Mas os endereços dos sites não levantam suspeitas?

Com a precipitação de conseguirem comprar um produto oficial do Mundial, os adeptos nem se apercebem que estão num site alegadamente fraudulento e facilmente podem ser levados a confiar, porque incluem o nome da editora PANINI, que tem o exclusivo dos cromos do mundial.

Nas reclamações que têm chegado ao Portal da Queixa, os consumidores indicam quais os domínios que se revelaram falsos. Por exemplo: “panini-pt.com” ou “panini-loja.lat” ou panini-portugal.com.

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Mas, então, qual é o domínio oficial?

O domínio é "paniniportugal.com”, mas não vale a pena visitar o site, porque os cromos estão esgotados.

E como é possível defendermo-nos de eventuais fraudes?

A informação e a prevenção continuam a ser as melhores ferramentas no combate à fraude.

O Portal da Queixa sublinha a importância de se verificar os sites antes de se realizar qualquer compra online, disponibilizando uma ferramenta que avalia a credibilidade de sites de forma gratuita: “Não sejas pato”.

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