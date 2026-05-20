Proposta do Governo torna dispensa para mães amamentarem mais burocrática?

O Governo volta à fórmula inicial para provar que uma mãe tem direito a dispensa por amamentação.

A proposta entregue na Assembleia da República é diferente da que foi discutida na concertação social.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é que muda?

Muda a forma de provar o direito à dispensa. Com esta proposta, a mãe passa a ter de apresentar uma declaração médica logo no início, quando pede a dispensa para amamentar.

E depois deve renovar essa declaração de seis em seis meses para continuar a ter direito.

O processo fica ainda mais burocrático?

Sim, mais burocrático. Até porque atualmente, basta a comunicação com antecedência ao empregador e um atestado médico, caso a mãe continue a amamentar para além do primeiro ano de vida do bebé.

Com esta nova versão, quem quiser manter este direito vai ter de ir ao médico com regularidade para obter a declaração. Pelo menos duas vezes por ano.

Isto torna o processo mais complexo, até na relação com a entidade empregadora, o que pode gerar situações de conflito - por exemplo, se houver atrasos na entrega da declaração médica, ou dúvidas quanto à sua validade.

Outro ponto importante a ter em conta e no qual o Governo não cede: a dispensa para amamentação só existe até que a criança complete os dois anos de idade.

Por que é que é polémico?

Primeiro, é polémico, porque exige um comprovativo médico desde o primeiro dia sobre um direito da mãe. Em segundo lugar, porque introduz um limite de dois anos, quando até aqui a lei dizia que a mãe tinha direito à dispensa enquanto durar a amamentação.

Isto pode dificultar a vida às mães. Mas o Governo entende que só desta forma é possível evitar eventuais abusos.

Esta é uma ideia que tem estado sempre no centro do debate, desde o início da reforma.

Já há data para entrar em vigor?

Ainda não, porque estamos apenas perante uma proposta de lei que foi entregue no Parlamento e que agora vai ser discutida pelos partidos. E que pode ser ou não aprovada pelos partidos.

Se passar, tem de ir ao Presidente da República e António José Seguro sempre disse que, sem o acordo da UGT, veta a lei laboral.

Por isso, ainda vamos ter de esperar pelos passos seguintes.