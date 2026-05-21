O que é e como funciona o Multibanco Social?

A fuga dos bancos das localidades mais pequenas deixou muita gente sem acesso a dinheiro físico, mas este ano vai chegar um novo projeto: o Multibanco Social.



Esta medida acontece 40 anos depois do lançamento da rede Multibanco, que mudou para sempre a forma como lidamos com o dinheiro.

Quando é que este projeto vai arrancar?

O Explicador Renascença esclarece.

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O que é, afinal, o Multibanco Social?

Este projeto é uma forma de dar resposta às populações que não têm acesso a bancos ou caixas automáticas, evitando percorrer vários quilómetros para levantar dinheiro.

O último estudo do Banco de Portugal indicava que, em 2022, 1200 freguesias – cerca de 40% do total – não tinham qualquer Multibanco, rede ATM ou agência bancária num raio de 15 quilómetros.

Este projeto surge como resposta às autarquias, que se têm queixado da eliminação ou diminuição das ATM, geridas pela banca comercial nas localidades com menor densidade populacional.