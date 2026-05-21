Explicador Renascença
O que é e como funciona o Multibanco Social?
21 mai, 2026 • Fátima Casanova
No Explicador Renascença, esclarecemos o que é, afinal, o Multibanco Social, como vai funcionar, se permitirá apenas levantar dinheiro e quando vai começar este projeto piloto.
A fuga dos bancos das localidades mais pequenas deixou muita gente sem acesso a dinheiro físico, mas este ano vai chegar um novo projeto: o Multibanco Social.
Esta medida acontece 40 anos depois do lançamento da rede Multibanco, que mudou para sempre a forma como lidamos com o dinheiro.
Quando é que este projeto vai arrancar?
O Explicador Renascença esclarece.
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O que é, afinal, o Multibanco Social?
Este projeto é uma forma de dar resposta às populações que não têm acesso a bancos ou caixas automáticas, evitando percorrer vários quilómetros para levantar dinheiro.
O último estudo do Banco de Portugal indicava que, em 2022, 1200 freguesias – cerca de 40% do total – não tinham qualquer Multibanco, rede ATM ou agência bancária num raio de 15 quilómetros.
Este projeto surge como resposta às autarquias, que se têm queixado da eliminação ou diminuição das ATM, geridas pela banca comercial nas localidades com menor densidade populacional.
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Como vai funcionar?
O projeto que está a ser desenvolvido pela SIBS, a empresa que gere a rede Multibanco, com a participação do Banco de Portugal ainda vai ser apresentado.
Porém, a ideia será instalar caixas automáticas em juntas de freguesia, nas regiões onde as populações têm maior dificuldade para aceder a numerário.
E vai ser possível apenas levantar dinheiro?
O modo de funcionamento e as operações que será possível realizar através deste Multibanco Social ainda estão a ser apurados.
A opção de levantamento de numerário está garantida, mas a SIBS ainda está a trabalhar com os bancos e é possível alargar os serviços financeiros a pagamentos ou transferências.
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Quando e onde é que vai começar este projeto piloto?
Esta fase piloto do Multibanco Social vai arrancar até ao final do ano, em cerca de duas dezenas de freguesias espalhadas pelo país.
Contudo, ainda não foi divulgado exatamente a localização onde serão instaladas.
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