Ficheiros médicos de crianças acedidos indevidamente em todo o país. O que aconteceu?

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Nas redes sociais, centenas de pais avisaram esta sexta-feira que um médico estaria a aceder indevidamente a dados de crianças um pouco por todo o país. Já foram feitas queixas à Ordem dos Médicos e à PSP. Como é que isto aconteceu? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que aconteceu? Para já, suspeita-se de um ataque informático, mas as averiguações ainda decorrem. Um alegado pirata informático terá conseguido apoderar-se de credenciais antigas de um médico e acedeu a dados de vários utentes, incluindo de crianças.

Sem que o médico se apercebesse? Acreditando que o médico não se apercebeu da situação, a ULS do Alto Minho – onde o médico trabalha – afasta qualquer responsabilidade do clínico e diz que os acessos foram feitos por uma terceira pessoa. A unidade de saúde garante ainda que houve acesso indevido apenas a registos administrativos de utentes, entre os quais crianças, e não a registos clínicos como chegou a admitir-se. Esta versão é subscrita pela Ordem dos Médicos, sendo que o bastonário Carlos Cortes disse à Renascença que o médico está "destroçado" com toda esta situação. Carlos Cortes admite até uma possível falha de cibersegurança no SNS. A situação durou muito tempo? Ao que a Renascença apurou, cruzando diferentes fontes oficiais, a situação foi detetada na tarde de quinta-feira e foi travada tão depressa quanto possível. Será, por isso, falso que tenha havido acesso a dados de utentes ao longo da madrugada desta sexta-feira como algumas pessoas denunciaram na internet. A investigação foi aberta ainda na quinta-feira e a Procuradoria-Geral da República confirmou a instauração de um processo-crime relacionado com um acesso ilegítimo às credenciais de um profissional de saúde. A Polícia Judiciária também está a investigar.