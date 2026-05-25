Regras nas praias. Posso ou não pôr o meu guarda-sol em frente às concessões?

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Várias praias têm zonas concessionadas, que separam a área do nadador salvador, chapéus fixos, espreguiçadeiras e outros serviços do espaço para os chapéus de sol. Mas até que ponto é mesmo proibido pôr um guarda-sol à frente da concessão? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Posso ou não pôr o meu chapéu de sol em frente a uma zona concessionada? De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), é permitido colocar um chapéu de sol junto ao mar, em frente às concessões. O presidente da APA disse que a proibição é um "abuso" e garantiu que ainda esta semana será divulgada uma nota de esclarecimento, para uniformizar a interpretação das regras junto de municípios, concessionários e da Autoridade Marítima. Esta nota vai ser divulgada antes de 1 de junho, quando arranca a época balnear na maioria das praias. Já a APA vai acompanhar a aplicação do esclarecimento formal no terreno, para que não restem dúvidas.

Mas não foi sempre proibido? Pimenta Machado explicou esta segunda-feira, durante uma visita a uma praia com a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, que a única área que está onerada e que está concessionada é aquela que está delimitada e onde se encontram os chapéus e as espreguiçadeiras. Ou seja, tudo o resto é de uso livre. O presidente da APA indicou que vai ser retirada toda a sinalética que existe atualmente e que exclui a colocação de chapéus de sol frente às concessões. A zona concessionada é só aquele quadrado ou retângulo onde estão os chapéus pagos. E se o retângulo ocupar a praia toda? Esta zona concessionada simplesmente não pode ocupar a praia toda. O espaço concessionado não pode ultrapassar 30% da área útil da praia e nunca deve ultrapassar 50% da frente de mar. Segundo o presidente da APA, os regulamentos das praias identificam exatamente a área que está concessionada.