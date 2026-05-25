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Regras nas praias. Posso ou não pôr o meu guarda-sol em frente às concessões?
Ouça aqui o Explicador Renascença da tarde desta segunda-feira. Foto: Luís Forra/Lusa

Explicador Renascença

Regras nas praias. Posso ou não pôr o meu guarda-sol em frente às concessões?

25 mai, 2026 • Anabela Góis


No Explicador Renascença, esclarecemos se é permitido colocar um chapéu de sol em frente a uma zona concessionada, se pode ocupar a praia toda, a posição da ministra do Ambiente e dos concessionários perante esta notícia.

Várias praias têm zonas concessionadas, que separam a área do nadador salvador, chapéus fixos, espreguiçadeiras e outros serviços do espaço para os chapéus de sol.

Mas até que ponto é mesmo proibido pôr um guarda-sol à frente da concessão?

O Explicador Renascença esclarece.

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Posso ou não pôr o meu chapéu de sol em frente a uma zona concessionada?

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), é permitido colocar um chapéu de sol junto ao mar, em frente às concessões.

O presidente da APA disse que a proibição é um "abuso" e garantiu que ainda esta semana será divulgada uma nota de esclarecimento, para uniformizar a interpretação das regras junto de municípios, concessionários e da Autoridade Marítima.

Esta nota vai ser divulgada antes de 1 de junho, quando arranca a época balnear na maioria das praias. Já a APA vai acompanhar a aplicação do esclarecimento formal no terreno, para que não restem dúvidas.

É proibido pôr o chapéu de sol em frente às concessões? APA e ministra dizem que não

Praias

É proibido pôr o chapéu de sol em frente às concessões? APA e ministra dizem que não

"É um abuso [proibir], não há dúvida sobre isso", (...)

Mas não foi sempre proibido?

Pimenta Machado explicou esta segunda-feira, durante uma visita a uma praia com a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, que a única área que está onerada e que está concessionada é aquela que está delimitada e onde se encontram os chapéus e as espreguiçadeiras.

Ou seja, tudo o resto é de uso livre.

O presidente da APA indicou que vai ser retirada toda a sinalética que existe atualmente e que exclui a colocação de chapéus de sol frente às concessões.

A zona concessionada é só aquele quadrado ou retângulo onde estão os chapéus pagos. E se o retângulo ocupar a praia toda?

Esta zona concessionada simplesmente não pode ocupar a praia toda. O espaço concessionado não pode ultrapassar 30% da área útil da praia e nunca deve ultrapassar 50% da frente de mar.

Segundo o presidente da APA, os regulamentos das praias identificam exatamente a área que está concessionada.

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A ministra do Ambiente concorda com esta interpretação?

Maria da Graça Carvalho concordou e reforçou que as praias são espaços públicos e que os concessionários estão obrigados a cumprir as regras definidas pelas autoridades.

E qual é a reação dos concessionários?

Perante esta notícia, os concessionários já indicaram que não concordam. O presidente da Federação de Concessionários de Praia, João Carreira, diz que a lei é clara: estipula que a concessão só pode ocupar 30% da área útil da praia, mas – e aqui é que está a diferença na interpretação da lei – vai até ao mar.

Ou seja, não é apenas a zona delimitada onde se encontram os chapéus de praia pagos e os nadadores salvadores, mas inclui toda a zona em frente até ao mar.

À Renascença, João Carreira disse que espera que a lei não seja mudada quando estamos a entrar na época alta.

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