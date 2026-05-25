Vitória de Torreense trama Benfica, Braga e Famalicão na Europa?

É inevitável falarmos da vitória do Torreense na Taça de Portugal porque, para além de surpreendente, tem consequências na participação das equipas portuguesas nas provas europeias.

O Explicador Renascença esclarece.

Torreense é a primeira equipa da segunda Liga a ganhar a Taça de Portugal?

Sim. O Torreense é mesmo a primeira equipa de um escalão inferior a ganhar a taça.

Já várias equipas de divisões inferiores tinham chegado à final, mas o Torreense é a primeira a vencer, o que torna a vitória ainda mais histórica.

Que equipas de divisões inferiores já tinham chegado à final?

O Estoril foi finalista em 1943/44, ainda na 2.ª divisão e perdeu 8–0 com o Benfica.

Vitória de Setúbal foi finalista duas vezes enquanto estava na 2.ª divisão e perdeu duas vezes com o Benfica em 1943 e 1962.

Farense, do segundo escalão foi finalista em 1990, mas perdeu na finalíssima com o Estrela da Amadora.

Leixões, da Segunda Divisão B, perdeu com o Sporting em 2002. O Chaves, da II Liga, perdeu com o FC Porto em 2010.

O Torreense é o caso mais recente e o único de sucesso.

E que implicações tem esta vitória nas competições europeias?

Há um efeito dominó direto no apuramento das equipas portuguesas para as competições europeias de 2026/27.

Primeira consequência: O Torreense tem apuramento direto para a Liga Europa justamente por ser o vencedor da Taça. A equipa que ainda procura lugar na I Liga vai direto para a fase de Liga da prova.

Já o Benfica perde acesso direto e passa para a 2.ª pré‑eliminatória da Liga Europa. O Braga desce da Liga Europa para a Liga Conferência, entrando também na 2.ª pré‑eliminatória

Um dos grandes prejudicado é o Famalicão que fica totalmente fora da Europa (teria ido à Liga Conferência se o Sporting tivesse vencido).

As mudanças para Benfica e Braga implicam mais jogos?

Sim, como as duas equipas terão de disputar a segunda pré eliminatória, isso implica mais seis jogos para cada equipa para chegar à fase regular das competições.

São duas eliminatórias mais a fase do play-off. Isso tem implicações na preparação que terá de ser mais adiantadas.

A época de Benfica e Braga terá de começar mais cedo.

Há alguma consequência para o Sporting?

Não, O Sporting conquistou o apuramento direto para a Liga dos Campeões, não terá de disputar qualquer eliminatória.

Beneficia do quarto lugar do Aston Villa na Liga Inglesa que já tinha conquistado ao acesso à Champions ao ter vencido a final da Liga Europa.

Há condições para um clube tão pequeno disputar a Liga Europa?

Aparentemente há condições e o Torreense inscreveu-se nas provas europeias.

Agora, há sempre a possibilidade de um clube alegar não ter condições para disputar as provas da UEFA. No entanto, não há qualquer indicação de que isso vá acontecer.

Há, ainda, dúvidas se o estádio do Torreense está apto para receber jogos da Liga Europa ou de outras competições europeias.