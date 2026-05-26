Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Como é que foram roubados os dados de mais de 100 mil utentes do SNS?
Ouça o Explicador Renascença

Explicador Renascença

Como é que foram roubados os dados de mais de 100 mil utentes do SNS?

26 mai, 2026 • Liliana Monteiro


O acesso ao sistema é feito com apenas recurso a uma palavra-passe, não havendo um método de verificação em dois passos, entre outro tipo de medidas de proteção digital.

Na última semana, a Renascença avançou com a noticia de que tinham sido feitos acessos a dados de menores, no SNS, através das credenciais de um médico de Miranda do Corvo.

A Policia Judiciária já avançou mais pormenores.

O Explicador Renascença esclarece.

O que se sabe sobre este caso?

Foram afetadas mais de 100 mil pessoas - de várias regiões do continente e ilhas - por este roubo de dados do Serviço Nacional de Saúde, e não terão sido apenas dados administrativos.

A Policia Judiciária avisa que, se considerar oportuno, irá entrar em contacto com alguns desses cidadãos para recolha de informação importante para a investigação que está em curso, numa altura em que se faz a análise forense ao que aconteceu.

Como é que terá sido possível aceder aos dados?

A Polícia Judiciária admite duas possibilidades: o recurso a métodos tradicionais, roubo de credenciais, ou com recurso a Inteligência Artificial.

A Policia Judiciária está mais inclinada para a segunda hipótese, o que torna toda a investigação mais complexa.

Quem serão os responsáveis?

O autor do crime é desconhecido ou, pelo menos, por agora não foi revelado. Noutro plano, o Diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária, José Ribeiro, aponta o dedo aos Serviços partilhados de saúde a quem cabe garantir condições de segurança e impedir o acesso a informações pessoais e confidenciais dos utentes.

Apela, por isso, a que clínicos e administrativos mudem com regularidade as credenciais, tecendo a critica de que isso normalmente não acontece.

O acesso ao sistema é feito com apenas recurso a uma palavra-passe, não havendo um método de verificação em dois passos, entre outro tipo de medidas de proteção digital.

Serviços Partilhados de Saúde também podem ser responsabilizados?

À Renascença, a advogada Elsa Veloso (especialista na legislação do ciberespaço) explica que o Conselho de Administração do SNS vai ter de responder do ponto de vista criminal e cível.

Os gestores têm responsabilidade perante as vulnerabilidades do sistema, tendo agora de se apurar se ignoraram alertas.

Como podem ser usados esses dados roubados?

O alegado pirata poderá usar as informações para fins comerciais ou fins maliciosos, porque o cibercrime, explicou a Policia Judiciaria, tem como forma de atuação vários modelos de negócio.

Se o autor for identificado, a que pena estará sujeito?

No limite pode ir até aos 10 anos de prisão por desvio de dados e utilização indevida de informações pessoais se o crime for praticado em infraestruturas criticas, como é o caso do SNS.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Regras nas praias. Posso ou não pôr o meu guarda-sol em frente às concessões?
25 mai, 2026

Regras nas praias. Posso ou não pôr o meu guarda-sol em frente às concessões?

Vitória de Torreense trama Benfica, Braga e Famalicão na Europa?
25 mai, 2026

Vitória de Torreense trama Benfica, Braga e Famalicão na Europa?

Ficheiros médicos de crianças acedidos indevidamente em todo o país. O que aconteceu?
22 mai, 2026

Ficheiros médicos de crianças acedidos indevidamente em todo o país. O que aconteceu?

O que é que vai acontecer às crianças francesas abandonadas em Alcácer do Sal?
22 mai, 2026

O que é que vai acontecer às crianças francesas abandonadas em Alcácer do Sal?

O que é e como funciona o Multibanco Social?
21 mai, 2026

O que é e como funciona o Multibanco Social?

O que é o acordo entre UE e Israel que Montenegro quer ver suspenso?
21 mai, 2026

O que é o acordo entre UE e Israel que Montenegro quer ver suspenso?

Como não cair no esquema de burla dos cromos do Mundial?
20 mai, 2026

Como não cair no esquema de burla dos cromos do Mundial?

Proposta do Governo torna dispensa para mães amamentarem mais burocrática?
20 mai, 2026

Proposta do Governo torna dispensa para mães amamentarem mais burocrática?

Dos transportes ao estacionamento. Como posso chegar ao Rock in Rio Lisboa 2026?
19 mai, 2026

Dos transportes ao estacionamento. Como posso chegar ao Rock in Rio Lisboa 2026?

A Rússia estará a perder a guerra contra a Ucrânia?
19 mai, 2026

A Rússia estará a perder a guerra contra a Ucrânia?

Filas nos aeroportos. Quando e como podem ser resolvidos os atrasos?
18 mai, 2026

Filas nos aeroportos. Quando e como podem ser resolvidos os atrasos?

Mourinho vai ou não para o Real Madrid? Quem lhe pode suceder no Benfica?
18 mai, 2026

Mourinho vai ou não para o Real Madrid? Quem lhe pode suceder no Benfica?

O que leva muitos portugueses a trabalhar depois da reforma?
15 mai, 2026

O que leva muitos portugueses a trabalhar depois da reforma?

Quase 40% dos trabalhadores em Portugal dizem-se vítimas de assédio laboral. O que está em causa?
15 mai, 2026

Quase 40% dos trabalhadores em Portugal dizem-se vítimas de assédio laboral. O que está em causa?

Investigação a meios aéreos de combate a incêndios. O que está em causa?
14 mai, 2026

Investigação a meios aéreos de combate a incêndios. O que está em causa?

O que é que está a correr mal nos cruzeiros para haver tantos surtos?
14 mai, 2026

O que é que está a correr mal nos cruzeiros para haver tantos surtos?

Como uma empresa vendeu cursos dentro de escolas?
13 mai, 2026

Como uma empresa vendeu cursos dentro de escolas?

Por que é que Lisboa e Porto vão ter um reforço policial?
13 mai, 2026

Por que é que Lisboa e Porto vão ter um reforço policial?

Habitação. Quais são as novas medidas de alívio fiscal para casas?
12 mai, 2026

Habitação. Quais são as novas medidas de alívio fiscal para casas?

Por que é que estão a aumentar listas de espera em cirurgias cardíacas e oncológicas?
12 mai, 2026

Por que é que estão a aumentar listas de espera em cirurgias cardíacas e oncológicas?

Até quando tenho de trabalhar para conseguir a reforma?
11 mai, 2026

Até quando tenho de trabalhar para conseguir a reforma?

Hantavírus. O que vai acontecer aos passageiros retirados do cruzeiro?
11 mai, 2026

Hantavírus. O que vai acontecer aos passageiros retirados do cruzeiro?

União Europeia. Quais são as maiores preocupações dos portugueses?
08 mai, 2026

União Europeia. Quais são as maiores preocupações dos portugueses?

Não houve acordo para as novas leis do trabalho. E agora?
08 mai, 2026

Não houve acordo para as novas leis do trabalho. E agora?

Hantavírus. Quais são as conclusões da OMS sobre os novos casos?
07 mai, 2026

Hantavírus. Quais são as conclusões da OMS sobre os novos casos?

Lei Laboral. Sindicatos e Governo ainda podem chegar a acordo?
07 mai, 2026

Lei Laboral. Sindicatos e Governo ainda podem chegar a acordo?

O que sobra do pacote laboral do Governo após nove meses de negociações?
06 mai, 2026

O que sobra do pacote laboral do Governo após nove meses de negociações?

Agressões em esquadras de Lisboa. O que sabemos sobre os agentes da PSP detidos?
06 mai, 2026

Agressões em esquadras de Lisboa. O que sabemos sobre os agentes da PSP detidos?

O hantavírus tem cura e pode ser tratado?
05 mai, 2026

O hantavírus tem cura e pode ser tratado?

Iniciativa "Defender Portugal" é nova forma de atrair jovens para a tropa?
05 mai, 2026

Iniciativa "Defender Portugal" é nova forma de atrair jovens para a tropa?

Nova lei da Nacionalidade. O que muda?
04 mai, 2026

Nova lei da Nacionalidade. O que muda?

Mais de 95 mil pedidos para realização de junta médica, com uma espera até um ano. O que se passa?
04 mai, 2026

Mais de 95 mil pedidos para realização de junta médica, com uma espera até um ano. O que se passa?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.