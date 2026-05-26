Transparência salarial. Vamos poder saber qual o salário dos colegas?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Uma diretiva europeia vai obrigar as grandes empresas a divulgar a média salarial de cada função. Já os patrões ficam impedidos de proibir os trabalhadores de falarem sobre salários. Até que ponto esta medida vai ser aplicada em Portugal? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que justifica esta nova legislação europeia?

O principal objetivo é ajudar a combater a discriminação salarial no trabalho, nomeadamente eliminar a disparidade de salários entre homens e mulheres. Com este diploma, pretende-se ainda garantir o princípio de salário igual para trabalho igual. A ideia do legislador é que a transparência salarial nas empresas possa dar aos trabalhadores a capacidade de fazerem valer o seu direito à igualdade de remuneração.

O que vai mudar, então, nas empresas? Os empregadores vão passar a ter de disponibilizar certas informações – quando pedidas pelos funcionários –, como por exemplo: os níveis médios de remuneração, repartidos por sexo, para as categorias de trabalhadores que têm funções iguais; assim como, vão ser obrigados a dizer quais os critérios utilizados para determinar o salário e a progressão na carreira. Estes critérios devem ser objetivos e neutros do ponto de vista do género para evitar aquilo que acontece aqui em Portugal. O objetivo é, por exemplo, impedir que as mulheres ganhem menos quase 16% do que os homens, segundo os últimos dados da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Mas a empresa revela salários de funcionários específicos? Apesar de não revelar de forma específica, a empresa vai revelar os salários de forma agregada, através da média ou mediana. Sempre que esses dados são pedidos pelos funcionários, o empregador tem dois meses para responder e, quando se fala em remuneração, estão incluídos o salário base, bónus, suplementos, subsídios prémios e até horas extraordinárias. Segundo esta diretiva europeia, a empresa não pode impedir os trabalhadores de falar sobre estes assuntos.