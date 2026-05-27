Por que é que o Banco de Portugal quer apertar as regras do crédito à habitação?

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O Banco de Portugal quer apertar as regras para quem pede empréstimos para comprar casa e quer que sejam obrigatórias. As propostas do regulador e supervisor bancário foram conhecidas esta quarta-feira ao mesmo tempo que o Banco Central Europeu (BCE) colocou Portugal entre os países da Zona Euro onde os preços das casas mais subiram. Quais são os planos? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que justifica as regras mais apertadas? O Banco de Portugal considera que o mercado da habitação é o principal risco do sistema financeiro por causa do aumento das dificuldades financeiras das famílias e da sobrevalorização dos preços das casas. Este preços que estão a ser potenciados pela falta de oferta, pela procura dos estrangeiros e também pelos mais jovens que recorrem à garantia estatal. Perante este cenário, o regulador justifica regras mais exigentes.

E que regras são essas? O Banco de Portugal quer reduzir a taxa de esforço de 50% para 45%. Até agora, quando concedem crédito à habitação, os bancos devem garantir que os clientes não gastam mais de 50% do seu rendimento líquido em dívidas e o regulador quer baixar essa proporção, o que significa apertar a regra de acesso ao financiamento. O regulador também quer que os bancos diminuam as exceções permitidas à percentagem do valor do empréstimo de 15% para 10%. Isto porque o montante do empréstimo a conceder pelos bancos era de 90%, mas, desde 2025, foi flexibilizado por causa do apoio aos jovens até aos 35 anos que podem pedir 100% do valor da casa. Por último, quer reduzir a maturidade média, ou seja, a duração dos empréstimos. Na prática, baixa de 37 para 35, a idade em que é possível fazer contratos para pagar empréstimos ao longo de 40 anos. Isto traz mudanças para os jovens? O governador do Banco de Portugal não adiantou pormenores, mas admite equacionar eventuais alterações no financiamento de casa para os mais jovens. Há algum tempo que o supervisor tem mostrado preocupação com o ritmo de concessão de empréstimos pelos bancos, principalmente desde que entrou em vigor a garantia pública no crédito à habitação a jovens.