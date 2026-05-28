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O que se sabe sobre as buscas em autarquias e alegada ligação ao PS?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta quinta-feira. Fpto: Tiago Petinga/Lusa

Explicador Renascença

O que se sabe sobre as buscas em autarquias e alegada ligação ao PS?

28 mai, 2026 • Anabela Góis


No Explicador Renascença, esclarecemos o que se sabe até agora desta megaoperação, as possíveis detenções e o motivo, as reações à notícia e até que ponto esta investigação já decorria há muito tempo.

Várias juntas de freguesia de Lisboa, Mafra, Oeiras, Amadora, Coimbra e a própria sede do Partido Socialista (PS), no Largo do Rato foram esta quinta-feira alvo de buscas da Polícia Judiciária (PJ).

A "Operação Imergente" envolveu cerca de 400 inspetores. Em causa está uma investigação centrada num alegado esquema de favorecimento associado ao poder autárquico do PS.

O que está em causa?

O Explicador Renascença esclarece.

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O que se sabe até agora desta megaoperação?

Segundo a PJ, a "Operação Imergente" está a investigar crimes de prevaricação e participação económica em negócio, envolvendo a adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia.

Em causa estão procedimentos de ajuste direto ou de consulta prévia, em clara violação das normas legais e com evidente prejuízo para o erário público. Suspeita-se de uso indevido de um valor global de cerca de dois milhões de euros.

Megaoperação da PJ em autarquias faz cinco detidos. PS nega ser visado

Operação Imergente

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Polícia Judiciária faz buscas em várias autarquias(...)

E foram feitas detenções?

A Judiciária dá conta de cinco detenções e foram constituídos 37 arguidos.

Entre os detidos, de acordo com a imprensa, encontra-se o diretor de comunicação do líder socialista, Duarte Moral, o secretário-geral, José Luís Carneiro, e a mulher que foi técnica superior da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

De acordo com a CNN, a investigação tem como epicentro justamente nesta Junta de Freguesia, na zona histórica de Lisboa, anteriormente liderada pelo socialista Miguel Coelho, que também será um dos visados nas diligências de hoje.

Sabe-se exatamente o porquê?

Segundo a CNN Portugal, Miguel Coelho é suspeito de ter estabelecido uma rede de antigos candidatos socialistas e contratado 19 empresas de pessoas próximas ao PS na zona de Mafra.

Uma das beneficiárias dos contratos por ajuste direto, ainda segundo a mesma fonte, será a mulher de Duarte Moral.

E o autarca já reagiu?

Em comunicado, Miguel Coelho, que agora é deputado municipal à Assembleia Municipal de Lisboa, informa que suspendeu o mandato para que esta situação não condicione o trabalho do grupo municipal do PS, o normal funcionamento da Assembleia Municipal, nem fragilize a fiscalização ao executivo municipal.

O antigo presidente da junta de freguesia de Santa Maria Maior diz-se de consciência tranquila e garante que vai colaborar com as autoridades competentes.

Socialista Miguel Coelho suspende mandato de deputado municipal em Lisboa

Investigação

Socialista Miguel Coelho suspende mandato de deputado municipal em Lisboa

A operação decorreu em Lisboa, Mafra, Oeiras e Coi(...)

Alguém falou do Partido Socialista?

Falou-se do secretário-geral do PS, mas não adiantou pormenores sobre a investigação nem confirmou eventuais detidos.

José Luís Carneiro limitou-se a esclarecer que as diligências da PJ não visam o PS e a garantir que vai cooperar com a justiça e tudo fará para que a legalidade seja defendida e promovida em todos os níveis de responsabilidade do partido, seja a nível local seja nacional.

E sabe-se se esta investigação já decorria há muito tempo?

O que se sabe é que as situações que levaram a esta operação já tinham denunciadas pela revista "Sábado" em janeiro de 2022. Na altura, a revista revelou uma ligação entre o PS de Mafra, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e algumas das figuras do PS nacional.

O artigo explicava uma teia de ligações políticas e partidárias no processo de contratação de dezenas de empresas de militantes socialistas pela junta de Santa Maria Maior. Uma empresa de material publicitário em que Duarte Moral é sócio era uma das visadas na notícia.

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