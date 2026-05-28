O que se sabe sobre as buscas em autarquias e alegada ligação ao PS?

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Várias juntas de freguesia de Lisboa, Mafra, Oeiras, Amadora, Coimbra e a própria sede do Partido Socialista (PS), no Largo do Rato foram esta quinta-feira alvo de buscas da Polícia Judiciária (PJ).

A "Operação Imergente" envolveu cerca de 400 inspetores. Em causa está uma investigação centrada num alegado esquema de favorecimento associado ao poder autárquico do PS. O que está em causa? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que se sabe até agora desta megaoperação? Segundo a PJ, a "Operação Imergente" está a investigar crimes de prevaricação e participação económica em negócio, envolvendo a adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia. Em causa estão procedimentos de ajuste direto ou de consulta prévia, em clara violação das normas legais e com evidente prejuízo para o erário público. Suspeita-se de uso indevido de um valor global de cerca de dois milhões de euros.

E foram feitas detenções? A Judiciária dá conta de cinco detenções e foram constituídos 37 arguidos. De acordo com a imprensa, entre os detidos está Duarte Moral, diretor de comunicação do líder socialista, José Luís Carneiro, e antigo assessor de António Costa. A mulher de Duarte Moral, Rute Reimão, que foi técnica superior da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, também está detida. De acordo com a CNN, a investigação tem como epicentro justamente nesta Junta de Freguesia, na zona histórica de Lisboa, anteriormente liderada pelo socialista Miguel Coelho, que também será um dos visados nas diligências de hoje. Sabe-se exatamente o porquê? Segundo a CNN Portugal, Miguel Coelho é suspeito de ter estabelecido uma rede de antigos candidatos socialistas e contratado 19 empresas de pessoas próximas ao PS na zona de Mafra. Uma das beneficiárias dos contratos por ajuste direto, ainda segundo a mesma fonte, será a mulher de Duarte Moral. E o autarca já reagiu? Em comunicado, Miguel Coelho, que agora é deputado municipal à Assembleia Municipal de Lisboa, informa que suspendeu o mandato para que esta situação não condicione o trabalho do grupo municipal do PS, o normal funcionamento da Assembleia Municipal, nem fragilize a fiscalização ao executivo municipal. O antigo presidente da junta de freguesia de Santa Maria Maior diz-se de consciência tranquila e garante que vai colaborar com as autoridades competentes.